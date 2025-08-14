LaLiga comienza este viernes 15 de agosto con el enfrentamiento entre el Girona y el Rayo Vallecano. Pero la polémica entorno al encuentro en Miami continúa y ahora ha sido el entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, quien ha ofrecido unas declaraciones que reflejan tanto su postura personal como una mirada crítica hacia la realidad del fútbol moderno. Nadie puede pasar por alto que el Rayo afronta una campaña ilusionante ya que podrán jugar en Europa.

En la habitual rueda de prensa antes de un partido, la primera de esta temporada 2025/26, el técnico del Rayo Vallecano no ha esquivado el tema polémico de la semana. Íñigo Pérez aprovechó su presencia ante los medios para expresar su punto de vista sobre la decisión de llevar el Villarreal - Barça a Miami: "No me gusta que se lleve un partido de LaLiga a Miami". Pero también hizo autocrítica ya que aseguro que "está muy bien decirlo, pero luego no hacemos nada por salirnos de esta rueda e industria". Y terminó soltando una frase en la que quedó claro su rechazo a este tipo de decisiones: "Si quieres seguir cobrando y chupando del bote, hay que aceptarlo, pero no me gusta".

Pero no solo eso sino que el entrenador del Rayo continuó analizando la situación de los diferentes clubes de primera división: "cobramos salarios indecentes para lo que hacemos en mi opinión, pero no hacemos nada por salirnos de esto. Jugar en Miami no es lo adecuado, pero pertenecemos a la industria. Yo tampoco soy capaz de salir de esta industria, pero la realidad es que no me gusta", declaró el técnico.

🤔 Le he preguntado Iñigo Pérez si le gusta que @LaLiga se lleve un partido a Miami 👏🏻 Pocas personas tienen un discurso tan coherente y tan bien formado como lo tiene Iñigo para cualquier asunto ⚡️ El @RayoVallecano tiene un gran entrenador, que además es una gran persona pic.twitter.com/hU7IJgW5aW — Carlos Ganga Galiana (@CarlosGangaG) August 14, 2025

El preparador rayista reconoció que es fácil criticar este tipo de iniciativas, pero recordó que "el fútbol actual está dominado por la industria y la economía". El caso del Villarreal-Barcelona en Miami es el último episodio una tendencia que ya se venía gestando desde hace años: el intento de expandir LaLiga más allá de sus fronteras naturales, buscando mercados internacionales que aumenten ingresos y visibilidad. Ante esto, para el entrenador rayista, el fútbol debe encontrar un equilibrio entre la rentabilidad y la esencia que lo conecta con sus seguidores.

Centrado en lo que tiene por delante… y el calor

Pero Íñigo Pérez no tuvo tiempo sólo de hablar de lo que sucede en el partido de Miami sino que también explicó cómo llega el equipo al estreno en Montilivi: "Hemos tenido tiempo en verano para prepararnos para esta maratón de partidos", señaló, confiado en afrontar con garantías una temporada con triple frente: Liga, Copa y Conference League. "No me genera temor jugar las tres competiciones. Tenemos que prepararlas de la misma manera", añadió.

Las altas temperaturas de los últimos días, que también afectarán a este inicio liguero es algo que preocupa al entrenador del Rayo Vallecano… "Siempre que pasa lo de las altas temperaturas tengo un dilema entre lo que es justo, que son temperaturas excesivas para practicar deporte, y no quejarme. Pero creo que no hay que jugar con estas temperaturas", explicó, abogando por un debate serio sobre la seguridad y el bienestar de los jugadores.

Recordemos que el debut liguero entre Girona y Rayo se jugará a las siete de la tarde, una franja que en agosto suele traer temperaturas muy elevadas. Pérez reconoció que cada verano se enfrenta al mismo dilema: lo que es justo y lo que no lo es en relación con las condiciones climáticas. Aun así, asumió que "pese a las circunstancias, hay que seguir adelante".

Respecto a la plantilla, valoró positivamente la incorporación de Luiz Felipe, destacando su experiencia y rápida adaptación: "Nos va a aportar jerarquía, nivel, apego... Parece que lleva tres temporadas aquí". También se mostró cauto con la recuperación de Abdul Mumin, que "viene de una lesión importante" y aún no tiene fecha clara de regreso.

Sobre el mercado, el técnico reconoció que "la plantilla es prácticamente idéntica a la del año pasado" y que espera refuerzos arriba y por fuera: "Los movimientos no se hacen solo cuando uno quiere, pero sabemos que el mercado sigue abierto".