El Real Madrid ya ha presentado a una de las joyas de su mercado de fichajes, Franco Mastantuono. Justo el día que cumple los 18 años es cuando se viste por primera vez de blanco y no podía haberlo hecho mejor. Es evidente que no todo el mundo puede presumir de fichar por el Real Madrid y menos aún cumplir años el día que el madridismo te da la bienvenida.

Junto a él sus padres y sus hermanos, además de amigos y familia de Argentina… Y, por parte del club se vio arropado por el presidente Florentino Pérez, el presidente de honor Pirri, Butragueño, Solari y Roberto Carlos. La presentación comenzó, como siempre, con un vídeo mostrando algunos de los grandes momentos del argentino en River Plate y luego tomó la palabra el presidente del Real Madrid.

Tras el presidente tuvo unos primeros minutos para dirigirse a la afición blanca el nuevo jugador. Recordemos que llevará a la espalda el dorsal 30, el motivo es que está inscrito como jugador del Castilla aunque vaya a participar en los encuentros del primer equipo… Y el joven de 18 años salió sin papel y sin dudar sobre lo que quería decir.

Mastantuono comenzó agradeciendo a su familia, al club, a sus amigos y a todo el que ha logrado que haya llegado al Real Madrid. También ha confesado que se cumple un sueño tanto personal como profesional.

Y, seguramente lo que más emociona a los aficionados es que el argentino asegura que "dejaré la piel por esa camiseta", dejando ver ya desde su presentación que luchará con toda su energía por el Real Madrid. Y, además, ha asegurado que será un "hincha más dentro de la cancha", algo que quizá pueda ser un arma de doble filo...

Luego, en su primer enfrentamiento cara a cara con la prensa, al joven argentino no le tembló el pulso al nombrar a Messi como el mejor jugador del mundo. Los periodistas le preguntaron por Alfredo Di Stefano y los jugadores argentinos que pasaron por el Real Madrid y Mastantuono dijo: "me intento mirar mucho en ellos. Para mí, el mejor jugador es Messi". Y no solo eso sino que habló de la importancia de Messi en el Barça... "Messi significó mucho para el Barcelona, pero el Madrid es el club más grande. Yo vengo a hacer mi camino y que los fans del Madrid se sientan contentos", afirmó sin titubeos.

M A S T A N T U O N O 🤝 3️⃣0️⃣#WelcomeMastantuono | @adidasfootball pic.twitter.com/HkHaaCrCVd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2025

Sobre su aterrizaje en el viejo continente, el argentino mostró serenidad y predisposición. "Mañana lo sabré mejor en el entrenamiento, pero estoy preparado", señaló, consciente de que la verdadera adaptación comenzará sobre el césped. Su primera impresión de la capital española ha sido positiva: "Madrid es una ciudad muy linda, me sentí cómodo. Tuve ansiedad porque tenía muchas ganas de empezar".

También explicó un poco cómo ha vivido siendo aficionado madridista en Argentina. Mastantuono ha reconocido que desde niño siguió los éxitos del Real Madrid en Europa. "Desde que crecí vi al Madrid ganar Champions y ese fue mi recuerdo, fue increíble, ojalá puedan ser muchos más", relató. Ahora, vivirlo desde dentro es para él "algo muy lindo" y una experiencia única: "El Madrid tiene mucha grandeza y vivirlo es único". Aunque sueña con jugar un Mundial, dejó claro que su prioridad es ganarse un lugar en su nuevo club.

Palabras de Florentino Pérez

Pérez no dudó en destacar la importancia del club que preside en el mundo y hacer gala de los títulos ganados en los últimos años, recordando que es una de las etapas más exitosas de la historia del Real Madrid, haciendo especial mención a las 6 Champions League.

Florentino Pérez habló de que este 2025 empieza una nueva época con nuevo entrenador, Xabi Alonso, jugadores que lo han ganado todo en el club, gente de la cantera e ilusionantes fichajes. Entre ellos se encuentra el hoy presentado, Franco Mastantuono, del que el presidente ha dicho que es "uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol".

Además, el presidente madridista ha recordado que han debido esperar a la mayoría de edad del joven argentino para presentarle… "has tenido que esperar a cumplir los 18 años para vestir la camiseta del club más querido, admirado y más laureado del mundo. Hoy es uno de los días más importantes de tu vida y lo es también para tu familia. Ellos saben bien lo que has tenido que luchar para conseguir llegar hasta aquí, estamos muy orgullosos de verte feliz y dispuesto a afrontar el gran reto de tu vida", dijo a Mastantuono.

Pero Florentino no ha querido dejar pasar tampoco la oportunidad de acordarse del River Plate, que es el club del que procede el futbolista y tiene una larga historia con el Real Madrid… "quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América. Este club en el que has crecido y te has formado tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido", expresó.