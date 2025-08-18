La reacción de Simeone al ver un micrófono en plena charla táctica en Cornellà

El Atlético de Madrid se estrenó en LaLiga con una derrota a domicilio frente al Espanyol. Los rojiblancos consiguieron la ventaja en el marcador gracias a un gol de falta directa de Julián Álvarez, pero los pericos consiguieron remontar en la segunda parte. Durante la pausa de hidratación de la primera mitad, el Cholo encontró un problema mientras estaba hablando con sus futbolistas.

Alrededor del minuto 30 de partido, Mateo Busquets señaló el pequeño descanso para que los jugadores del campo pudieran acudir a hidratarse, momento que los técnicos aprovecharon para dar introducir mejoras en el juego y dar indicaciones. "Vamos a presionarlo igual. Johnny, quédate atrás, no vayas contra el medio porque la tiran larga para Marko o para quien sea. Vamos a presionarlo. Vamos a presionarlo con la madre. Que la terminan perdiendo", explicaba Simeone a sus jugadores mientras el micrófono de la pértiga estaba junto al corro.

En esos momentos, el técnico se percató de que sus palabras estaban siendo grabadas y reaccionó pidiendo privacidad: "No podemos hablar así. Sácamelo, dalo. Sácalo dale". El argentino se esperó para proceder con la charla y las directrices a su equipo de cara a los últimos quince minutos del primer tiempo.

La derrota hace daño

Después del pitido final, Simeone habló en los micrófonos de Movistar+ sobre el resultado del partido: "Entiendo que es parte del camino. Este resultado seguramente nos hace daño, pero al mismo tiempo no hace mejorar y aprender. Me quedo con todas las cosas buenas que hizo el equipo y obviamente buscaremos disminuir las falencias que obviamente también se vieron", reflexionó

En el once titular, cinco de los fichajes del Atlético de Madrid para esta temporada y el Cholo hizo una buena evaluación: "El equipo jugó bien, tuvimos el control del partido, se encontraron con personalidad para jugar, pero lo mas importante en este juego es ganar y no puedo hacer valer el resultado negativo con algunas cosas buenos que vimos", aunque es consciente de que esas buenas señales se deben reflejar en el marcador.