Las ausencias del Real Madrid para su estreno liguero ante el Osasuna

Bajas para el inicio de LaLiga. El Real Madrid ultima su preparación para el estreno liguero este martes 19 de agosto, aunque con algunos contratiempos dentro de la plantilla. El equipo de Xabi Alonso recibirá al Osasuna en el Santiago Bernabéu a las 21.00 de la noche y, a falta del entrenamiento matutino, el técnico de Tolosa ya cuenta con cinco bajas confirmadas.

De las cinco ausencias, cuatro son a causa de diferentes lesiones. Jude Bellingham fue operado el pasado mes de julio en su país natal debido a las molestias que sufría en el hombro izquierdo y estará apartado de los terrenos de juego alrededor de tres meses. Mendy también pasó por quirófano el 30 de abril debido a una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho. Desde entonces, el francés trabaja para su regreso, aunque tampoco se espera que esté en el debut de los blancos en Champions en el mes de septiembre.

Además, Camavinga sufrió un esguince en el tobillo derecho durante la pretemporada y podría reaparecer tras el parón de selecciones del mes de septiembre, aunque desde el conjunto blanco no marcaron tiempo exacto quedando "pendiente de evolución". Por último, Endrick volvió a recaer de su lesión en el tendón de la corva del muslo derecho. El incidente ocurrió en el último entrenamiento en Estados Unidos durante el Mundial de Clubes y se espera que esté entre ocho y diez semanas de baja.

A los lesionados se suma la baja de Rüdiger. El central está cumpliendo la sanción que le impusieron después de la final de Copa del Rey frente al FC Barcelona. Rüdiger fue sancionado con seis partidos tras lanzar un objeto al colegiado en los minutos finales del encuentro. La pasada temporada cumplió con cinco partidos y tan solo le falta este último ante el Osasuna. Por otro lado, Xabi Alonso podrá contar ya con la presencia de Franco Mastantuono, que tras cumplir la mayoría de edad, está preparado para debutar en el Santiago Bernabéu.