El movimiento que pone al Real Madrid bajo lupa legal: la inscripción de Mastantuono en el Castilla

Posibles problemas para Mastantuono. El Real Madrid presentó el pasado jueves 14 de agosto a su último fichaje, Franco Mastantuono. El día elegido no era casualidad, el argentino llevaba varios días en Valdebebas entrenando en solitario y hasta no cumplir la mayoría de edad no podía ser oficialmente jugador del equipo blanco.

El delantero pisó el césped del Santiago Bernabéu vistiendo los colores blancos, pero hubo un detalle que llamo la atención. El joven, después de que el club hubiese invertido en él 60 millones de euros, lucía el dorsal 30 y a pesar de tener fichas libres en el primer equipo, había sido inscrito con licencia del filial.

Esta decisión tomada por el club blanco provocó la reacción de aquellos que contemplan un posible "fraude de ley". Los clubes de LaLiga solo disponen de 25 fichas profesionales, que deben llevar dorsales del 1 al 25 por lo que se especuló con que el equipo dirigido por Xabi Alonso quisiera reservar un hueco para otro fichaje o para una lesión inesperada, aunque la intención es no realizar más incorporaciones.

La normativa de la RFEF

Los futbolistas menores de 23 años inscritos en el filial pueden alternar de manera libre entre el filial y el primer equipo siempre que no se use en fraude de ley, es aquí donde aparece el artículo 125 del Reglamento General de la RFEF:

"3. La relación de filialidad o dependencia no podrá servir de instrumento para eludir el espíritu de las disposiciones reglamentarias ni para cualquiera finalidad distinta a la que es propia y específica de aquella clase de situaciones. 4. Todo eventual pacto que contravenga este espíritu se considerará como interpretación en fraude a la Ley y, por tanto, radicalmente nulo y por no puesto".

Por esta razón, inscribir a Mastantuono en el filial con dorsal 30 – elección del jugador para mantener su número de River Plate –, que dispute únicamente partidos en el primer equipo y que se quedase una ficha libre para posibles traspasos de última hora parece una maniobra que podría constituir un presunto fraude de ley. Asimismo, y en relación con el artículo 248 del Reglamento General, si llegara a jugar de forma efectiva, podría enfrentarse a una acusación formal de alineación indebida.

La reacción de los rivales

En primer lugar, que el futbolista esté incluido en la convocatoria no implica alineación indebida. Mastantuono debería disputar al menos unos segundos del encuentro para que los equipos rivales pudiesen tomar medidas. En este caso, si ante el Osasuna el argentino juega con ficha del filial, los de El Sadar dispondrían de 24 horas después del partido para presentar una denuncia ante la RFEF.

Los hechos a lo que harían alusión sería al posible incumplimiento del artículo 125 y la alineación indebida referida en el artículo 248. Si bien, muchos de los equipos de Primera División recurren a este recurso empleado por el Real Madrid. Además, el equipo blanco podría alinear a Mastantuono en el filial y la polémica quedaría zanjada.