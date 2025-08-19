Guardiola vuelve a marear la perdiz con su futuro

Pep Guardiola ha dejado caer que podría seguir otros dos años más en el Manchester City cuando acabe su actual contrato con el club en 2027. Unas declaraciones un tanto sorprendentes, pues a finales de julio pasado el de Sampedor aseguró que se tomará un descanso indefinido cuando termine "esta etapa con el City", insinuando que la misma podría estar más cerca que lejos.

Ahora, en una entrevista con el canal Men In Blazers, el técnico español detalló su amor por la ciudad de Mánchester, en la que lleva nueve años, e insinúa que el contrato que firmó en noviembre del año pasado con el City puede no ser el último.

"Me quedan dos años y quizás luego extienda mi contrato otros dos. Así que la pregunta es si pararé este año, en dos años o en cuatro. En algún momento me tomaré un descanso, pero por ahora me encuentro bien", aseguró Guardiola, que ha comenzado la temporada con un imponente 0-4 al Wolverhampton Wanderers.

"El equipo me está dando buenas sensaciones, desde el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Hemos conseguido algo que me gusta, algo que echaba de menos la temporada pasada", ha añadido. "Me encanta esta ciudad. Cuando pasas diez años en un sitio es porque estás cómodo".

Desde que llegó en 2016, Guardiola sólo ha tenido -en lo que a resultados se refiere- dos temporadas en blanco: la primera y la pasada, y por el camino ha conquistado seis Premier League y la primera Champions League en la historia del club.