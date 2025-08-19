Real Madrid TV sigue criticando errores arbitrales pese a que las designaciones se anuncian solo 24 horas antes

Los árbitros siguen en el punto de mira. El canal de televisión oficial del Real Madrid habló sobre las nuevas medidas adoptadas por el Comité Técnico de Árbitros y arremetió con el arbitraje de José Luis Martínez Montero durante el primer partido de la temporada del FC Barcelona frente al Mallorca. Además, recordó que Trujillo Suárez estuvo presente, también en el VAR, durante el partido de la pasada temporada entre Osasuna y Real Madrid.

En lugar de los habituales vídeos realizados por la cadena antes del partido, los tertulianos repasaron los errores pasados de Adrián Cordero Vega – colegiado principal – y Daniel Jesús Trujillo Suárez – VAR – en una conversación. Esto se produce como resultado de la medida tomada por la Federación de anunciar las designaciones arbitrales tan solo 24 horas de margen antes de cada partido.

"Les puedes cambiar el nombre, les puedes cambiar el piso, el color de la camiseta...., pero lo que no cambia es el expediente académico. Simplemente voy a coger como botón de muestra algo que ha sucedido muy recientemente. La temporada pasada donde mayores errores groseros contra el Real Madrid se producen es Pamplona en un Osasuna-Real Madrid donde estaba Munuera Montero pitando y Trujillo Suárez en el VAR", comienza diciendo uno de los tertulianos de la mesa.

Para continuar refiriéndose a las jugadas que perjudicaron al equipo blanco: "Viendo las imágenes, se producen errores tan groseros. Tres penaltis clarísimos, y que precisamente Trujillo Suárez no vio o no avisó. Sí entró en una jugada residual para señalar penalti de Camavinga", completó.

El partido del Barça en el recuerdo

El otro árbitro señalado fue Munuera Montero, que además dirigió el Mallorca-FC Barcelona y no estuvo exento de polémica: "Ese árbitro, como digo estuvo en Pamplona, curiosamente el otro que le acompañaba era Trujillo Suárez, que estará en el VAR. La que lió el otro día – Munuera Montero – en el partido es tremenda", aseguraron en la mesa de debate para terminar recordando más errores de de José Luis Munuera Montero en contra del Real Madrid.

"Una de las imágenes de la pasada temporada también fue arbitral. La imagen de Carlos Romero, el jugador del Espanyol, pegando ese hachazo por detrás a Kylian Mbappé, que fue calificado como escándalo mundial. Es decir, buena pinta en este aspecto no tiene este arranque de campeonato, pese a este cambio de nomenclatura de los colegiados. Les han cambiado el nombre, pero son los mismos, por desgracia".