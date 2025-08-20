El delantero del Castilla nacido en Torre Pacheco que debe decidir entre España y Marruecos

Cada vez es más frecuente que futbolistas nacidos en España puedan elegir entre jugar para su país natal o para Marruecos. Desde el país africano son consciente de esta posibilidad y se sigue muy de cerca a los jóvenes talentes que destacan en España y que podrían vestir la camiseta marroquí. En esta competencia entre selecciones, España se aseguró, por ejemplo, la incorporación de Lamine Yamal, aunque otras nuevas promesas como Rachad Fettal ya deben empezar a tomar decisiones importantes sobre su futuro.

En el caso de Rachad Fettal, el delantero del Castilla ha llegado esta temporada al vestuario del filial blanco procedente del Almería y ya está dejando su huella en Valdebebas. De los diez tantos que lleva el equipo, cinco tienen la firma del futbolista de Torre Pacheco. Sus actuaciones le han conducido a estar presente en las prelistas de España y Marruecos para el Mundial sub20 de Chile. Ambas selecciones han incluido al joven en la nómina entregada a la FIFA y será él quien decida si ir con uno u otro país al torneo que se celebra del 27 de septiembre al 29 de octubre.

Curiosamente el conjunto dirigido por Paco Gallardo estará encuadrado en el grupo C junto a Marruecos, México y Brasil, siendo el debut español el domingo 28 de septiembre ante la selección marroquí en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Posteriormente, se enfrentarán a México, el miércoles 1 de octubre, y a Brasil para cerrar la fase de grupos el sábado 4.

Con presencia en ambas selecciones

Rachad debutó con la selección española sub18 en 2023. El resultado final de los de Santi Denia fue de 1-3 ante Italia y el delantero puso su sello en el partido anotando el último tanto. Sin embargo, la selección de Marruecos también ha conseguido que el futbolista se enfunde la camiseta del país. Ha jugado siete encuentros y ha marcado dos goles con la sub20, aunque parece que el murciano inclina la balanza para volver al vestuario de la selección española. Una decisión que no será irreversible hasta su convocatoria con la absoluta.

⚽️ ¡¡GOOOOL!! ¡¡UNO MÁSSS!! ¡¡EL TERCERO LLEGA DOS MINUTOS DESPUÉS!! Balón largo de la zaga española que le llega a Rachad Fettal para jugarse un mano a mano ante el zaguero rival. 👌🏻 ¡¡No falla el jugador de la @U_D_Almeria!! Golea la @SEFutbol en Italia. 🇮🇹 🆚 🇪🇸 | 0-3 | 56' pic.twitter.com/UWzCDgi0oJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) January 18, 2023

Otro jugador que podría verse en una situación similar es el centrocampista Thiago Pitarch. A sus 18 años, ha pasado de ser uno más en el Juvenil B a convertirse en la gran apuesta de Arbeloa para el Castilla. Su progresión no está pasando desapercibida y ya en el mes de abril la sub18 española le convocó para unos entrenamientos en Las Rozas. Antes de eso, la selección marroquí sub17 también mostró interés por el centrocampista. Nacido en Fuenlabrada, tiene doble nacionalidad debido a que su abuelo es originario de Marruecos.