Situación nunca vista en España: un futbolista se plantea pedir el permiso de paternidad

Una decisión nunca vista en el fútbol español. Juan Cruz está decidido a que su etapa en el Leganés llegue a su fin, aunque el club pepinero se mantenga firme en su postura y no quiera que el extremo abandone la plantilla por debajo de los diez millones que estipula su cláusula. Entre los motivos principales de su salida se encuentran el descontento con su rol la pasada temporada y el descenso a Segunda División. Ante la negativa, Cruz contempla pedir la baja por paternidad.

Al jugador no le han faltado equipos interesados en hacerse con sus derechos: Rayo, Mallorca, Osasuna, Alavés o Celta – dentro de España – y algunas opciones en Portugal. Sin embargo, en todas esas posibles salidas, el extremo se ha encontrado con un obstáculo, el Leganés exige diez millones de euros. Debido a ello, tan solo han quedado dos equipos en la puja - Rayo y Alavés - ya que el resto no ve conveniente desembolsar tal cantidad de dinero.

Ambos equipos tampoco se sitúan en la cifra solicitada, ofrecen cinco millones de euros, la mitad de lo que quiere el Leganés, pero confían que la directiva termine cediendo ante el crítico momento que se vive entre futbolista y entidad deportiva. El 60% de los derechos corresponde al equipo madrileño mientras el 40% restante sigue en manos del Betis.

La incógnita

Según informa MARCA, el hispano-argentino es prioridad para el Rayo Vallecano en este mercado de fichajes, e incluso, su entrenador Íñigo Pérez le ha reiterado en numerosas llamadas su plena confianza en la llegada al conjunto de Vallecas. Aunque están expectantes ante el movimiento que podría efectuar Juan Cruz.

El futbolista no ha disputado ninguno de los partidos amistosos ni entró en la convocatoria para el estreno liguero. En el plano personal, Juan Cruz vive un momento de felicidad, ya que en las próximas fechas será padre. Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro deportivo contrasta con esa alegría y el jugador estaría valorando seriamente pedir al Leganés el permiso de paternidad, un hecho inédito hasta ahora en el fútbol profesional español.