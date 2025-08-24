La espectacular exhibición de Nico Paz en el debut de la Serie A y la razón por la que no le recuperó el Madrid

Nico Paz ha frotado la lámpara del genio que lleva dentro y ha dado una tremenda exhibición en el debut del Como en la Serie A.

¡POR FAVOR! QUÉ PASE FILTRADO DE NICO PAZ 😱 Douvikas aprovecha la jugada y marca gol ⚽ 🔗 https://t.co/lO1BAB9LgJ #SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/WBDVQu8TiU — DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025

Asistencia tremenda para un tanto de Tasos Douvikas -el ex del Celta- y un golazo de falta directo a la escuadra para comandar al equipo que dirige Cesc Fábregas al triunfo por 2-0 ante la Lazio.

Nico abandonó el Real Madrid el pasado verano en busca de oportunidades en la élite futbolística para seguir creciendo. A sus 20 años se puso a las órdenes de Cesc Fábregas, donde destapó en su primera temporada en el fútbol profesional el tarro de las esencias acumulando cerca de 2.700 minutos en 35 partidos, con seis goles y ocho asistencias. Fue elegido el mejor futbolista del Calcio sub 23.

Recordemos que el Madrid lo vendió por 6 millones pero se guardó una opción de recompra para cada una de las temporadas hasta junio de 2028.

Nico, al que la dirección deportiva merengue tiene en alta estima, era uno de los fichajes prioritarios que se marcaba Juni Calafat y José Ángel Sánchez. Su recompra este mismo verano estaba decidida. Sin embargo, con la irrupción de Franco Mastantuono la situación dio un giro de 360º. Paz, que iba a disputar incluso el Mundial de Clubes con el Real Madrid, finalmente siguió un año más cedido en el Como, donde hoy ha debutado a lo grande en la primera jornada de la liga italiana.

¿Por qué el Madrid paró su retorno con el fichaje de Mastantuono?

La respuesta es sencilla. Cromos repetidos. Y es que el perfil de Nico Paz es sumamente similar al de Franco Mastantuono, incluso también al de Arda Güler. Con sus lógicas diferencias, pero muchas similitudes. Zurdos, mediapuntas que parten desde un costado para meterse por dentro, todos ellos están llamados a terminar jugando de interiores. Conducción de balón espectacular, visión de juego, capacidad de meter balones al espacio, buen disparo, con capacidad de aportar gol y asistencias desde la segunda línea...

Es por ello que el Madrid consideró que podría crearse un embudo que sea perjudicial para el desarrollo de sus perlas y decidió mantener un año más cedido en el Como a un jugón de nombre Nico y apellido Paz.