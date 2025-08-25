El mercado de fichajes es el foco de atención desde que termina una temporada hasta que comienza la siguiente… Puede ser muy entretenido o aburrido, pero siempre hay algo especial. Este verano 2025 no ha quedado atrás y la última polémica del mercado llega de la mano del CD Colonia Moscardó.

Este club madrileño ya era polémico antes de este verano por la llegada a la presidencia de Javier Poves. Ahora, el anuncio del central, Igor Irazu, ha generado quejas entre la afición por hacer "apología al nacionalismo vasco". Esta temporada 2025/26 los anuncios de los fichajes del Colonia Moscardó han estado caracterizados por la ironía, pero, en esta ocasión, las críticas no han tardado en llegar.

No hay que olvidar que, durante la pasada campaña, Javi Poves ganó una gran notoriedad por su faceta como presidente y entrenador del CD Colonia Moscardó, un modesto equipo de fútbol que juega en categorías regionales de Madrid. ¿Por qué surge la polémica siempre que se nombra a Javi Poves? Porque el exfutbolista español, conocido por su paso por equipos como el Real Madrid Castilla y el Rayo Vallecano, se volvió viral por afirmar con contundencia que la tierra es plana. De hecho, en alguna ocasión ha acudido a los medios de comunicación para defender su pensamiento de que la Tierra es plana. Pero no solo eso y es que en marzo fue sancionado con nueve partidos de suspensión.

Poves tiene pensamientos críticos sobre la curvatura de la Tierra… "Hasta que no me enseñen la curvatura en el horizonte o la curvatura de los océanos, es plana. Os engañan desde que habéis llegado al mundo. La NASA es una lavadera de pasta por todos lados". Pero Poves no se conformaba con criticar la forma del planeta sino que también, en cada intervención, dedicaba ataques al Real Madrid y, además, vivió un sonoro enfrentamiento con el vicepresidente del cacereño.

Esta temporada que apenas acaba de comenzar, el club presidido por Javier Poves ha realizado un anuncio diferente a lo normal para la campaña de abonados. ¿Qué hizo en esta ocasión el CD Colonia Moscardó? Para dar inicio a la campaña de abonados, Poves se vistió de Jesucristo, se arrodilló en una de las porterías del Román Valero, campo del Colonia Moscardó, y rezó el Padre Nuestro en hebreo. "Sigue la luz" o "activa tu fe" eran algunos de los mensajes que dejaba en la campaña de captación de socios.

La polémica rodea a Javier Poves

Como se ha dicho antes, el CD Colonia Moscardó ha sido polémico este verano por la manera de anunciar sus fichajes y es que el conjunto madrileño ha tirado de ironía. Pero su último fichaje, Igor Irazu, ha ido más allá… El comunicado de club comienza diciendo: "Igor Irazu ya es del Moscardó, y con él llega también el primer intento de referéndum en el vestuario", acompañado por un edit de la cara del jugador y un cartel de Independentzia.

Igor Irazu ya es del Moscardó, y con él llega también el primer intento de referéndum en el vestuario. Natural de Tolosa, central sólido y con carácter, Igor aterrizó en Usera con sus botas, una ikurriña y un póster de Sabino Arana. Antes de entrenar ya había delimitado… pic.twitter.com/PIHy92xSUc — CDC Moscardó (@CDCMOSCARDO_com) August 16, 2025

Pero no se quedan ahí y continúa diciendo: "natural de Tolosa, central sólido y con carácter, Igor aterrizó en Usera con sus botas, una ikurriña y un póster de Sabino Arana. Antes de entrenar ya había delimitado ‘territorio autónomo’ en el lateral izquierdo del campo con conos y cinta de precaución".

No hay que olvidar que Sabino Arana fue el fundador del nacionalismo vasco, además de la ikurriña, la bandera del País Vasco. La bandera es un símbolo y él es un icono de la independencia vasca. Arana promovió el independentismo a través de la creación del Partido Nacionalista Vasco.

Por tanto, se entiende que Arana era un fiel opositor a España y el haberle usado en el anuncio, aunque sea de forma irónica, ha provocado malestar. Asimismo, el club anuncia que el futbolista vasco ha pedido que el brazalete de capitán lleve los colores de su "realidad nacional" y propone que los goles se celebren con aurresku obligatorio.

El comunicado del CD Colonia Moscardó termina con estas palabras… "Fuera del campo es un agitador cultural amateur. Dentro, un muro: va fuerte al cruce, no pierde la marca y se impone por arriba sin necesidad de proclamas. El Moscardó gana un central de garantías… y una causa separatista de media jornada".

Indignación con el nuevo anuncio

Las respuestas al peculiar anuncio no tardaron en aparecer. Comentarios como "Estáis avergonzando a los seguidores con las ridículas presentaciones. Y esta , especialmente, es asquerosa" o "Vaya falta de respeto a los socios" reflejan la indignación de muchos aficionados. Sin embargo, no todas las opiniones son críticas, dado que varios aficionados celebran su llegada al equipo madrileño.

La trayectoria de Irazu

Ajeno a la polémica, hay que recordar que el central vasco se formó en la cantera de la Real Sociedad. Tras acumular cesiones en su natal Tolosa y en el Laredo, en enero de 2023 se desvinculó del conjunto txuri-urdin. Su nuevo equipo fue el Pasaia Kirola Elkartea, otro conjunto del País Vasco.

Tan solo estuvo seis meses en el club, ya que en el verano de ese mismo año se marchó al Atlético Bembibre. En ese club fue uno de los jugadores indiscutibles, jugando la gran mayoría de minutos. Por ello, el Pontevedra decidió ficharlo para su proyecto de ascenso.

Su comienzo en el conjunto gallego no fue sencillo, ya que le costó ganarse la titularidad. Sin embargo, desde el mes de diciembre se estableció como uno de los titulares. De hecho, en los últimos ocho partidos jugó todos los minutos posibles, llegando incluso a anotar un gol.

No solo le fue bien en lo personal, sino que aportó para conseguir el éxito colectivo. El Pontevedra consiguió el ascenso directo a Primera RFEF tras quedar en la primera posición. A pesar de los logros, a comienzos del mes de agosto se confirmó su salida del cuadro gallego.

Recala en el Colonia Moscardó y jugará la misma categoría que la temporada pasada. Su 1,97 de altura aportará solidez defensiva al club madrileño que la campaña anterior se libró por poco del descenso. Quién sabe si a pesar de ser un polémico fichaje, puede repetir la hazaña y conseguir el ascenso con el equipo de Javi Poves.