De China al Círculo Polar Ártico: los equipos españoles podrían recorrer más de 7.000 kilómetros en Champions

Un reto mayúsculo. Tres son los equipos que han hecho historia al clasificarse por primera vez para la Champions League: Kairat Almaty kazajo, el Pafos chipriota y el Bodo/Glimt noruego. Por lo que esta edición de la Champions League no solo exigirá a los equipos españoles en lo deportivo, también en lo logístico. Cruzarse con alguno de estos conjuntos situados en la frontera con China, Chipre o el norte de Noruega supondrá miles de kilómetros de desplazamientos.

El Kairat Almaty se deshizo de un histórico, el Celtic FC, para estar en el bombo de Mónaco. Los kazajos resistieron durante 210 minutos ante el campeón de Europa en 1967. Después del empate a cero logrado en la ida, ante sus aficionados dieron la cara y consiguieron llevar el partido a los penaltis. En esos lanzamientos, el principal protagonista fue Temirlan Anarbekov, portero suplente del Kairat, que detuvo tres penas máximas de cuatro para dar al equipo, a la afición y a la ciudad de Almaty – situada cerca de la frontera con China – una gran alegría.

Aunque ese emoción puede ser distinta a la que sienten los equipos españoles que participan en la competición, ya que tendrán que recorrer miles de kilómetros en caso de enfrentarse al Kairat Almaty. Desde Madrid, Atlético y Real Madrid tiene por delante 7.562 kilómetros, los sigue el Villarreal con un recorrido de 7.370 kilómetros y el Athletic Club con una distancia de 7.271. El club español que más "cerca" estaría sería el FC Barcelona a 7.083 kilómetros.

A 4.000 kilómetros de distancia

En esa fase de liga también contará con la presencia del Pafos chipriota, con el español Juan Carlos Carcedo a las órdenes del equipo, que dio la sorpresa al eliminar al Estrella Roja, los serbios fueron campeones de Europa en 1991. El conjunto de Chipre se había impuesto en el primer partido (1-2) y, aunque la vuelta parecía encaminada a la prórroga, Jajá logró el gol del empate en el minuto 89 y desató la locura. En este caso, Bilbao está más lejos que Villarreal, 4.470 kilómetros frente a 4.412. Desde Madrid la distancia aumenta en unos 300 kilómetros, 4.737 en total, y desde Barcelona se ve reducida a 4.133.

El otro debutante será el Bodo/Glimt noruego, el equipo más al norte de Europa. En la pasada temporada consiguió llegar hasta semifinales de Europa League y este año volverá a vivir un sueño compitiendo en Champions. El conjunto nórdico ya había encarrilado su billete en el partido de ida superando por 5-0 al Sturm Graz. En la vuelta, los locales ganaron 2-1, pero el marcador global seguía inclinando la balanza a favor del Bodo/Glimt. El FC Barcelona sigue siendo el equipo que más próximo está del destino, 3.952 kilómetros de distancia, seguido del Villarreal a 4.232 kilómetros. Por detrás, Athletic de Bilbao a 4.412 y 4.469 kilómetros son los que separan a Atlético y Real Madrid de Bodo.