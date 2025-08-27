LaLiga denuncia cánticos contra Pedro Sánchez en dos partidos de Primera

Como cada semana, LaLiga remitió el escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antoviolencia "con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante". En el informe correspondiente a la 2ª jornada de Primera División, se recogen varios cánticos contra el actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

En primer lugar, se hace referencia al encuentro disputado en La Cartuja entre el Betis y el Alavés el pasado viernes 22 de agosto. En el documento aparece detallado lo siguiente: "En el minuto 53 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico '¡Pedro Sánchez, hijo de puta!'".

En segundo lugar, el partido que menciona es el Oviedo-Real Madrid. El equipo carbayón volvía a la máxima categoría más de dos décadas después y la LaLiga expone: "Justo antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas "Los del 94" y "Ultras", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico 'Pedro Sánchez, hijo de puta'".

Con una duración similar en ambos encuentros, LaLiga también remarcó en el informe que "los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado". Estos tipos de cánticos "aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte".