Betis, Celta y Rayo ya conocen a sus rivales en Europa

Betis y Celta de Vigo evitaron rivales en como Roma, Oporto y Aston Villa y coincidirán con el PAOK griego en la Liga Europa, en la que ambos se medirán a clubes eliminados de la Liga de Campeones como el Feyenoord, en el caso de los sevillanos, y el Niza y el Estrella Roja en el de los gallegos.

En su segunda temporada consecutiva en Europa y como subcampeón de la Liga Conferencia, el once del chileno Manuel Pellegrini jugará en casa con el Feyenoord, tercero de Países Bajos que fue eliminado por el Fenerbahce en la Champions, el Lyon, el Nottingham Forest y el Utrecht. A domicilio visitará al Dinamo croata, el PAOK griego, el Ludogorets búlgaro y el Genk belga.

El Celta de Vigo, que vuelve a una competición europea ocho años después de alcanzar las semifinales de la propia Liga Europa y perder con el Manchester United (1-1 y 0-1), recibirá a Lille, PAOK, Niza, que cayó en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones con el Benfica, y Bolonia.

Los de Claudio Giráldez visitarán a Dinamo Zagreb, Estrella Roja, igualmente eliminado de la Champions por el Pafos chipriota, Ludogorets búlgaro y Stuttgart.

El sorteo, con los mismos condicionantes que la Liga de Campeones, evitar enfrentamientos entre clubes de la misma nacionalidad y que cada club no tenga más de dos rivales de un mismo país, deparó al Roma que encabezaba el primer bombo duelos en casa con Lille, Viktoria Plzen, Midtjylland y Stuttgart.

A la espera de conocer el calendario el próximo fin de semana, la fase liga empezará el 24/25 de septiembre y jugará su última jornada, la octava, con todos los partidos a la vez, el 29 de enero. Los ocho primeros pasarán directamente a octavos de final y los situados del puesto 9 al 16 jugarán un play-off, que se sorteará el 30 de enero.

Los octavos se disputarán el 12 y el 19 de marzo; los cuartos el 9 y el 16 de abril; las semifinales el 30 de abril y el 7 de mayo y la final será el miércoles día 20 de este mes en el Beşiktaş Park de Estambul, con pasaporte directo a la Champions 2026-2027 para el ganador, si no lo tiene por la clasificación en su liga.

En la Conference League estará el Rayo Vallecano. El equipo de Íñigo Pérez jugará fuera al Slavia de Bratislava, Jagiellonia y Hacken y recibirá en Vallecas al Lech Pzonan, al Drita y al Shkendija.