Simeone contradice a Cerezo: el mercado de fichajes del Atlético no está cerrado

Simeone, a su manera, ha mandado un mensaje claro sobre el mercado de fichajes del Atlético de Madrid y a la vez ha llevado la contraria a Enrique Cerezo, el cual dijo en la última presentación colchonera, la de Raspadori, que el mercado de fichajes estaba cerrado. El Cholo ha hablado en la previa del choque en Vitoria ante el Alavés y él no ve cerrado el mercado.

Este fue el momento:

Simeone: "Hasta el último día, atentos. Siempre pueden pasar cosas en el mercado, ya sea en salidas o llegadas. Siempre estamos preparados y con la tensión de los últimos días. Hablamos con Carlos y Miguel a diario para cerrar la plantilla como la tenemos que cerrar." #ClubUria pic.twitter.com/4SQ9U3kZ36 — Rubén Uría (@rubenuria) August 29, 2025

Sobre el mal inicio rojiblanco con un punto de seis, Simeone mantiene la calma dentro de lo mal que lo está pasando el equipo tras perder en Barcelona y empatar ante el Elche: "Todo lo que no sea sumar puntos no es positivo y menos para un equipo que tiene que ocupar el lugar que ocupamos nosotros. Tener temple. Hay que afrontar el partido con la tranquilidad necesaria".

El Cholo no contará con Baena y Giménez para el partido ante el Alavés de este sábado a las 17:00 horas en Mendizorroza.