Hasta él se enfada: Butragueño estalla contra los árbitros

No es muy habitual ver al director de relaciones institucionales del Real Madrid quejarse o salirse del libreto que suele usar, pero hasta Emilio Butragueño estalló anoche tras lo sucedido en el Real Madrid-Mallorca que acabó con 2-1 para los blancos.

Este fue el momento de la queja de Butragueño:

"Las decisiones que se han tomado hoy nos generan muchas dudas, el primer gol anulado no hay una imagen clara cuando da el pase Trent y en el gol de Arda la interpretación del árbitro y VAR, nos dejan muchas dudas, estamos sorprendidos", dijo el buitre.

Butragueño se queja del primer gol anulado al Real Madrid y del tanto de Arda:

La reacción de Kylian Mbappé en Instagram a su gol anulado por fuera de juego ante el RCD Mallorca 👀 pic.twitter.com/xAZOSgZrFt — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 31, 2025

Por último hay que comentar que González Fuertes, designado inicialmente como Asistente VAR para el Real Madrid y Mallorca, fue sustituido por Melero López tras su grave error en el Alavés-Atlético dando como bueno un gol de Simeone en claro fuera de juego.