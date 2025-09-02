Los constantes ataques a Manor Solomon por defender a Israel marcan su llegada al Villarreal

Manor Solomon fue el último de fichaje inscritos en LaLiga, aterrizó en el Villarreal en calidad de cedido procedente del Tottenham. El extremo israelí pasó la temporada 23/24 de la misma manera en el Leeds, donde disputó 41 partidos, anotó 10 goles y repartió 13 asistencias. El equipo inglés consiguió el ascenso a la Premier League con Solomon siendo una pieza muy importante dentro del equipo.

Los aficionados no han tardado en mostrar su descontento y oposición a la llegada al submarino amarillo: "¿Cuántas personas ha matado?", "¿Qué será lo próximo?¿Fichar a Himmler?", escribían expresando su indignación. En otro mensaje se apelaba directamente a los aficionados del estadio de La Cerámica: "Confiamos en vosotros fans del Villareal para echarlo de vuestro club. Palestina libre". "El que apoye un genocidio no merece jugar en ningún equipo", reprochaba otro comentario. A ello se unían banderas de Palestina y emojis de la cara con náuseas y vomitando.

Increpado por su apoyo a Israel

Dejando de lado el terreno de juego, el extremo se ha encontrado en el centro de los focos por su origen y por su apoyo de manera pública a Israel. En octubre de 2023, después de los atentados de Hamás, expresó públicamente su apoyo al país. Solomon publicó en redes sociales una imagen de una camiseta de Israel manchada de sangre y con el texto "El partido entre Israel y Suiza ha sido aplazado debido a la bárbara masacre de más de 1.200 civiles israelíes inocentes a manos de Hamás".

La publicación de Solomon el 12 de octubre de 2023

En el pie de foto, Solomon añadió: "Ahora mismo se suponía que estaríamos juntos 30 mil fans en las gradas, cantando con toda la potencia en el estadio de Bloomfield el himno nacional "Esperanza" camino a la Eurocopa 2024. La cruel realidad, inconcebible, nos ha dejado a todos los heridos, aturdidos, pero más fuertes y unidos que nunca. Estamos juntos y vamos a ganar juntos porque tenemos un arma secreta - ¡no tenemos otros país!", junto a una bandera israelí.

El día que se hizo oficial su fichaje por el Leeds en agosto de 2024, oleada comentarios: "Palestina libre", escribían varios usuarios. Otro aficionado comentaba con ironía: "Bien hecho Leeds al fichar a un jugador que abiertamente ha pedido el genocidio. Él encaja perfectamente con el club". A lo que se sumaban cientos de mensajes con emoticonos de la bandera de Palestina y de la sandía. En varias ocasiones el equipo ha mostrado su apoyo al futbolista frente a los cánticos discriminatorios en su contra por parte de los seguidores del Leeds United.