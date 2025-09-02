Los exagerados precios de los hoteles, restaurantes y otros servicios turísticos en Ibiza afecta a muchos de los turistas que viajan hasta la isla para pasar unos días, pero esta vez ha sido un club de fútbol modesto el que se ha visto afectado y ha tenido que pedir ayuda para cuadrar sus cuentas. El perjudicado ha sido el Hércules CF, que juega en el grupo 2 de la Primera Federación y ha comenzado la competición con una victoria ante el Tarazona en el Rico Pérez.

El conjunto de Alicante tenía fijado su segundo partido de la temporada contra el Ibiza el domingo 7 de septiembre a las 16:00. Desde que se comenzó a organizar el viaje, el club encontró dificultades tanto para conseguir los billetes para el desplazamiento como para reservar alojamiento, la reserva a encontrar era de dos noches a un precio factible más los trayectos de ida y vuelta. El coste de una única noche para toda la expedición es de 10.000 euros, según informó AS.

Necesidad de cambio

Además de los precios, según expuso el Hércules CF, "el horario fijado imposibilita retornar tanto en avión como en ferry a la expedición de 32 personas ya que el último regreso disponible por ambos medios tiene salida a las 19:00 horas." Ante esta situación, la entidad reclamó ante el órgano de competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una modificación en el horario.

Posteriormente, la RFEF aceptó y el partido se disputará finalmente el sábado 6 de septiembre a las 21:15. Para el establecimiento del nuevo horario también se tuvo en cuenta "la posibilidad de que se registren altas temperaturas en la ciudad en esas fechas, se considera más prudente fijar la disputa del encuentro en horario nocturno para preservar la seguridad de futbolistas, técnicos, árbitros, espectadores y demás personas concurrentes al encuentro", afirmó en su comunicado el organismo.

El comunicado del Hércules CF

"La resolución se fundamenta en las dificultades logísticas planteadas por nuestro club para el desplazamiento y regreso de la expedición, así como en la conveniencia de disputar el encuentro en horario nocturno por motivos de seguridad ante las altas temperaturas previstas", explicó en el comunicado la entidad alicantina.

📝 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Cambio de horario del encuentro frente al @ibizaud. El órgano competicional de la RFEF ha estimado la solicitud presentada por el #HérculesCF para la modificación del horario del encuentro correspondiente a la jornada 2 del Grupo 2 de… pic.twitter.com/6sd6ouMtM8 — Hércules CF 💙🤍💯 (@cfhercules) August 29, 2025

Finalmente, la expedición saldrá el sábado, mismo día del partido, en avión a las 13:00 horas. La vuelta será el domingo, en ferry y a las 11:00 horas. El ahorro de 10.000 euros vendrán bien a las arcas, con 11.000 socios y un presupuesto que ronda los cuatro millones, los alicantinos han cerrado el mercado de fichajes con un balance negativo de 100 mil euros.