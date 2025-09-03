El CTA explica las primeras jugadas polémicas pero no el penalti a Lamine Yamal

La polémica en LaLiga está servida en cuanto a las actuaciones arbitrales se refieren. En la previa al comienzo de LaLiga se dijo que el CTA daría explicaciones de las jugadas más importantes… Pues ya se conoce la fecha en la que el CTA saldrá a explicar las primeras jugadas. Todo parece indicar que, para mostrar transparencia y cuidar la imagen de los colegiados, este jueves darán la primera rueda de prensa.

De hecho, según ha contado Isaac Fouto en El Partizado de Cope, con motivo del parón de selecciones, Marta Frías, portavoz del CTA, comparecerá para explicar las jugadas elegidas en estas tres primeras jornadas de LALIGA EA Sports, Hypermotion y la Liga F. Recordemos que, según se comentó antes del inicio de la competición, cada dos o tres jornadas, la portavoz oficial del comité, canalizará públicamente los análisis arbitrales de jugadas clave.

¿Cuáles son las jugadas que explicará el CTA?

La polémica ahora llega con qué jugadas explicará Marta Frías en la primera rueda de prensa… De las tres primeras jornadas se han escogido tan solo tres jugadas de Primera que son la mano de Balde contra el Levante, el gol anulado a Arda Güler contra el Mallorca y el gol de Giuliano Simeone contra el Alavés. Recordemos que, a partir de la cuarta jornada, las explicaciones serán semanales y en formato audiovisual a través de las redes sociales de la RFEF.

Pero la polémica está en la ausencia de algunas de las jugadas más controvertidas de las últimas jornadas. Y es que, sin lugar a dudas, el penalti pitado a Lamine Yamal ante el Rayo Vallecano ha sido la jugada que más revuelo ha provocado en lo que llevamos de campeonato. En ese momento hubo tal crispación que incluso el entrenador rayista, Íñigo Pérez, llegó a plantear que el equipo se retirase del campo tras la acción favorable al Barça. "Nos vamos del campo", dijo, visiblemente indignado, antes de que finalmente los suyos continuaran el encuentro.

Pero la reacción de los aficionados a las jugadas que explicará el CTA no ha sido tampoco positiva… De hecho, las redes sociales se han llenado de mensajes como: "¿Podrían explicar el penalti en Vallecas o lo del Barça no cuenta?", "A ver si explican los tropecientos goles anulados a Mbappé", "¿Silencio con el penalti regalado al Barcelona? Sois unos corruptos", "¿Para explicar la roja perdonada a Raphinha no les queda tiempo?", "Deberían disculparse por su mediocridad"...

¿Quién decide las jugadas analizadas de cada jornada?

El Comité elegido para designar las jugadas que deberán ser analizadas esta formado por los técnicos José Luis Oltra y José Ramón Sandoval y por el exfutbolista Fernando Morientes, además Sánchez Vera como figura de la Liga F. De esta forma, el organismo trata de conseguir una imagen mucho más trasparente para tratar de apaciguar el fuego tras determinadas acciones arbitrales durante la temporada.