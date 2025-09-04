En Anfield claman venganza: Kroos critica el fichaje de Isaak por el Liverpool

Toni Kroos, de nuevo al ataque. Como venimos diciendo se ha convertido en tradición que Toni Kroos, ya retirado, hable no solo de la actualidad del Real Madrid sino del resto de noticias del planeta fútbol en el podcast que tiene junto a su hermano llamado ‘Einfach mal Luppen’. El exjugador madridista ahora se ha metido en un pequeño lío y en Liverpool esperan que se equivoque.

Todo viene por la opinión del jugador germano sobre el fichaje del ex de la Real Sociedad y Newcastle, Isaak, por el equipo de Anfield. Los ingleses han pagado 145 millones por el delantero y a Kroos no le parece que ese sea ni de lejos el precio que de verdad vale el ariete sueco.

"Confío en nuestros oyentes, pero te diría que, más o menos, la mitad nunca ha oído hablar de Isak. Juzguen ustedes mismos. En serio", sentenció el internacional alemán.

Un Toni Kroos que en los últimos días ha tenido muchas críticas afiladas. La última sobre el Real Madrid fue un claro aviso a Xabi Alonso. El alemán sabe lo que ocurre en la casa blanca cuando las cosas no van bien y entiende que para quedarse mucho tiempo al frente del equipo solo te vale ganar y además de forma constante.

"Creo que Xabi viene con otro estatus distinto a Lopetegui. Su historial como jugador ayuda, pero no lo protege si no gana títulos tres años seguidos", comentó Kroos también en el podcast.