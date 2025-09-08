Yeray Álvarez, sancionado 10 meses por dopaje

Yeray Álvarez ha sido sancionado con 10 meses sin jugar después de haber dado positivo en un control realizado en la semifinal de la Europa League ante el Manchester United el pasado mes de mayo. El central del Athletic Club no podrá volver a entrenar hasta el próximo 2 de febrero de 2026 y no podrá saltar al terreno de juego hasta el 2 de abril.

La UEFA ha dictado la resolución una vez finalizada la fase de instrucción. El organismo internacional ha reconocido que no hubo intencionalidad por parte del futbolista, considerando probado la ingestión de la sustancia prohibida al tomar de manera incorrecta un medicamento preventivo contra la caída del cabello.

El medicamento, que era de su pareja, contenía canrenona y Yeray no tenía voluntad de doparse. Dicha sustancia está prohibida dentro y fuera de competición en la categoría S5: diuréticos y agentes enmascarantes de la lista de prohibiciones de la AMA

Aún así, la UEFA aseguró que, conforme a la normativa vigente, el deportista es responsable de sus actos y, en consecuencia, debía haber confirmado si el medicamento estaba permitido antes de haberlo consumido. Asimismo, explicó que la sanción comienza desde el pasado 2 de junio, ya que el vasco se acogió voluntariamente a la suspensión provisional, por lo que podrá volver a competir a partir del 2 de abril de 2026. El Athletic Club ha emitido un comunicado apuntando que Yeray Álvarez ofrecerá próximamente una rueda de prensa.

Volver a jugar

El primer partido de LaLiga del Athletic después de que Yeray cumpla su sanción será la visita al Coliseum de Getafe correspondiente a la 30ª jornada y programada para el fin de semana del 5 de abril de 2026. Posteriormente, se enfrentarán a Villarreal, Atlético de Madrid, Osasuna, Deportivo Alavés, Valencia, Espanyol, Celta y Real Madrid hasta el final de temporada.

En Champions League es seguro que el central se perderá la fase de liga, que acabará el 28 de enero de 2026. En caso de que el Athletic supere rondas tampoco jugaría un posible playoff ni los octavos de final. La primera ronda de la competición europea en la que podría participar serían los cuartos de final que se jugarán 7-8 y 14-15 de abril.