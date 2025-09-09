La xenofobia que sufre Ancelotti en Brasil

Carlo Ancelotti vive sus primeros meses al frente de la selección brasileña. Su llegada fue celebrada para poder reconducir la nave de un combinado que navegaba a la deriva. Sin embargo, el hecho de ser el primer seleccionador extranjero de la historia de Brasil, es una losa que va a tener que llevar Carlo durante toda su andadura. Se le va a evaluar con lupa y hay mucha hiena agazapada esperando cualquier desliz para saltar a la chepa del italiano.

Un buen ejemplo es el de Abel Braga, entrenador brasileño con bastante experiencia en su país, quien se ha mostrado muy crítico con el técnico italiano, del que dijo que le "incomoda" por el mero hecho de que "su piel no es verde y amarilla". Abel se muestra partidario de apostar por el producto local en el banquillo.

"Me incomoda. No estoy hablando de la calidad de la persona, todos los que lo conocen personalmente dicen que es muy bueno. Solo que uno se abre la chaqueta y la piel no es verde y amarilla. Los cinco títulos mundiales fueron conquistados por brasileños, entonces queda una cierta tristeza, porque nadie cree en el entrenador brasileño. Por los resultados, en los clubes pasa lo mismo", comenzó diciendo el preparador brasileño sobre el ex del Real Madrid.

La Federación Brasileña de Fútbol llevaba años detrás de un Ancelotti que siempre priorizó al Real Madrid. Sin embargo, y tras comprobar que había perdido la confianza de la cúpula merengue tras una tormentosa temporada, Ancelotti decidió dar el sí a la selección brasileña y comenzar una nueva aventura en los banquillos, dirigiendo a una selección por primera vez en su carrera.

Abel Braga se mostró muy crítico especialmente con el rendimiento de la pentacampeona del mundo en el debut de Ancelotti, donde empataron a cero frente a Ecuador en Quito. "El primer partido de Ancelotti fue feo, pésimo, el equipo nervioso, echado atrás. Me sorprendió al día siguiente ver los comentarios. No se hablaba de la actuación, se decía que Brasil estaba más cerca del Mundial. Si hubiera sido Dorival o Diniz, no habría sido así, habría habido palos todo el tiempo. Como hubo ese alivio por parte de la prensa, eso se trasladó a los demás partidos", comentó en una entrevista en Globo Esporte.

Además Braga, que al menos reconoce que la Brasil de Ancelotti mejoró en el encuentro ante Paraguay, lanza un crudo aviso: "Espero estar equivocado, pero no creo que vaya a ser campeón mundial. Aún habrá que esperar un poco más. Esa otra generación, con Endrick, Estêvão, esos muchachos van a conquistar. Son todos fuera de serie", agregó Braga, que cree que Brasil no ganará su sexto Mundial el año que viene, pero confía en que esta generación les dé grandes alegrías a los brasileños aunque ya con otro técnico en el banquillo.