Kosovo, a la gresca con España: "Deseamos una cálida bienvenida al territorio de la antigua al-Andalus"

Las selecciones sub-21 de Kosovo y España se enfrentan este martes en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, en partido de la segunda jornada de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría. Un encuentro que tiene su morbo sobre todo por el panorama político más allá de por lo que pueda ocurrir en el terreno de juego.

Y es que algunos países no reconocen a Kosovo como un estado soberano. Entre ellos están Serbia, Rusia y España. Cabe recordar que Kosovo declaró unilateralmente su independencia de Serbia el 17 de febrero de 2008, pero España, junto a otros cuatro países miembros de la Unión Europea (Grecia, Rumania, Chipre y Eslovaquia), no reconoce formalmente a la República de Kosovo como un estado independiente debido a su propia situación política con la situación de comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco.

Según las autoridades españolas, Kosovo no puede ser considerado país porque "no cumple con el derecho internacional", ya que piensa que su independencia es "unilateral" porque Serbia, el país con el que mantiene el conflicto, considera nula su acta de independencia. Una postura política que contrasta con la de la de la UEFA, FIFA y el Comité Olímpico Internacional (COI), entre otras organizaciones deportivas, que sí consideran a Kosovo como un país, pudiendo participar en sus competiciones de forma totalmente independiente.

Lo cierto es que las diferencias entre España y Kosovo se trasladan nuevamente a un terreno de juego, en este caso con motivo del partido de fútbol sub-21 en Pristina. En las horas previas al choque se ha producido un cruce de mensajes entre ambas federaciones en redes sociales.

La Federación Española (RFEF) publicó en la red social X una imagen en la que se refería a Kosovo como Territorio de Kosovo. Aunque la publicación ya ha sido eliminada, la federación kosovar tuvo tiempo de responder con otra foto en la que se referían a España como Al-Andalus.

We wish a warm welcome to the territory of former al-Andalus in the Republic of Kosova. Enjoy your stay! https://t.co/hYEAcyHGGQ — Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 9, 2025

La cosa no quedaba ahí: a los pocos minutos la federación de Kosovo emitía un comunicado elevando una queja a la UEFA por lo sucedido en este texto firmado por Agim Ademi, presidente del ente federativo kosovar.

🇽🇰 The Football Federation of Kosova, via a letter from President Agim Ademi to UEFA President Aleksander Čeferin and RFEF President Rafael Louzan, has submitted a protest against the unacceptable actions of the Spanish Football Federation. ⚠️ In official communications for the… https://t.co/hYEAcyH8Ri — Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 9, 2025

En la carta, la federación kosovar considera lo ocurrido como "inaceptable" y pide a la UEFA una respuesta inmediata, una corrección pública y un reconocimiento formal porque "no es la primera vez que ocurre algo similar". Todo ello alegando que dichas acciones "son contrarias a los principios de la UEFA de unidad, respeto e igualdad entre todos los miembros".