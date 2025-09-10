42 años han pasado desde la última vez que Lamberto Boranga se puso bajo palos. Es uno de los porteros italianos más reconocidos de los años 60 y 70 del siglo XX, con 83 años vuelve a ponerse los guantes. El encuentro está previsto para octubre de 2025, mes en el que Boranga celebrará su cumpleaños número 83.

El equipo que le ha dado la oportunidad es el Trevana, en un partido correspondiente a la primera división de la región italiana de Umbría. Este regreso de Boranga a los campos se ha hecho viral tanto por su edad como por la motivación que lo impulsa. El propio guardameta ha explicado que su objetivo principal es demostrar que la juventud y la energía pueden mantenerse con disciplina y constancia, más allá de lo que indique el calendario.

"Me sugirieron que volviera al lugar donde empezó todo. Tras algunas dudas iniciales, me dejé llevar y empecé a prepararme como es debido. Tengo buenas sensaciones, pero no sé si podré jugar todo el partido. Me importa el fútbol, no ser un payaso", declaró al diario italiano Corriere dell'Umbria.

No obstante Boranga dejó claro también que reconoce sus limitaciones: "jugaré un partido en octubre y luego veremos... No tengo intención de entrar al vestuario y mandar". Además ha dejado claro que solamente busca disfrutar del juego y transmitir un mensaje sobre la edad y la vitalidad.

Pero no solo eso sino que además ha querido lanzar un mensaje claro… De su época dorada se acuerda mucho de Maradona: "Diego Armando Maradona fue el único que me eclipsó. Si él no hubiera estado allí, me habría convertido en el número uno del mundo".

Quizá la clave de su regreso a tan avanzada edad es que el ex guardameta no es un hombre sedentario. De hecho, a sus más de 80 años aseguró a la revista Líbero que ni mucho menos se había retirado del fútbol. "En categoría amateur tengo mucho que decir aún. Yo me entreno cada día bajo palos. Si alguien me quiere, aquí estoy. Dejaré el fútbol cuando me muera", aseguró.

¿Dónde jugó Boranga en su época dorada? Durante los años 60 y 70, defendió la portería de clubes como Fiorentina, Reggiana, Brescia, Cesena, Varese y Parma, consolidándose como un referente en la Serie A. Tras colgar los guantes en 1983, Boranga continuó vinculado al deporte, tanto en el fútbol amateur como en el atletismo máster, donde ha cosechado títulos mundiales y europeos en salto de altura y salto de longitud.

Vuelta de Boranga al terreno de juego en el siglo XXI

A pesar de su experiencia como portero, para su regreso 42 años después, Boranga está siendo entrenado por el ex entrenador de porteros del Inter, Marco Bonaiuti. No hay que olvidar que Boranga, que es un reputado cardiólogo y médico deportivo, está en plena forma tras haberse preparado para competir en el Campeonato Europeo de Atletismo Máster que se disputará en Portugal el próximo mes.

Y no solo eso, confía plenamente en lo que hace y así se lo transmite a sus clientes. "¿Qué le diría a uno de mis clientes si me dijera que quiere ser atleta a los 82 años? Le preguntaría: '¿Estás entrenado?' o '¿Estás en forma?'. Le haría pasar todas las pruebas médicas necesarias, como hago yo, y luego, si todo va bien, le diría: 'Se puede'", aseguró el veterano portero.

Consejos para jugar en la élite con 83 años

Lamberto Boranga compartió el motivo por el que ha decidido volver al fútbol 42 años después: "Lo hago para recalcar que una cosa es la edad biológica y otra la que se ve en el papel. Hasta los 70 fui un león y hay días en los que siento 50 años".

Y, ¿cuáles son los hábitos adecuados para rendir a una edad avanzada? Según Boranga, él mismo sigue una dieta equilibrada, evita el tabaco y el alcohol... "Un poco de comida, pero la adecuada; nada de alcohol, nada de tabaco, muy poca carne. Solo leche de soja y actividad física, incluyendo sexo. Un desayuno abundante y equilibrado, una barrita energética de chocolate para comer y una cena ligera", explicó el portero.

Con una vida dedicada al deporte y una filosofía que desafía los límites convencionales de la edad, Boranga se prepara para volver a defender la portería, convencido de que la pasión y la disciplina pueden prolongar la vitalidad mucho más allá de lo habitual. Para él, el fútbol sigue siendo una vocación que lo acompaña hasta el final.