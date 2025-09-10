Yeray explica que su dopaje fue por un tratamiento capilar: "Me tomé la pastilla de mi novia"

Yeray Álvarez fue sancionado con 10 meses sin jugar después de haber dado positivo en un control realizado en la semifinal de la Europa League ante el Manchester United el pasado mes de mayo. Este miércoles Yeray dio su versión de los hechos y explicó que el positivo se debe a la ingesta de una pastilla para un tratamiento capilar que no era la que él debía tomarse.

"En 2016 empecé un proceso de quimioterapia, un momento duro. El mayor temor es la pérdida del pelo. A raíz de ese proceso y después de superarlo, en una de las revisiones con el oncólogo me comentó cierto tratamiento sobre la alopecia. Después de la quimio empecé a perder pelo, a tenerlo más débil. Comencé dicho tratamiento en 2022. Consistía en la toma de una pastilla y un spray para el pelo", comentó Yeray.

El problema con dicho tratamiento llegó cuando a Yeray se le acabaron sus pastillas y cometió el error de pensar que podía cambiarlas por una de su novia. Como supo después tras el positivo, no eran de la misma composición.

"Mi pareja, Naia, comenzó en diciembre el mismo tratamiento. Era una toma de pastilla, un spray para el pelo. Un tratamiento que se realiza por la noche, antes de meterse en la cama. La semana antes del partido contra el Manchester United, cuando fui a tomarme una de las pastillas que tomo yo por las noches más el spray para el pelo me di cuenta de que no tenía. Fui a buscar el bote de repuesto y no lo tenía. Fruto del estrés, de que tenía mi rutina y no tenía la pastilla, decidí tomar la pastilla de mi pareja pensando que tenía exactamente lo mismo de lo que tenía la mía", relató Yeray.

Esa precipitación le ha costado a Yeray una sanción muy dura que le dejará fuera de los terrenos de juego más de una temporada.