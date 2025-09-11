Las grandes ligas europeas ya están que arden con tan solo unas pocas jornadas jugadas… A menos de un mes de haber arrancado la mayoría de competiciones, el CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte) ya ha pronosticado quienes serán los campeones de LaLiga, la Serie A, Ligue 1, la Premier League y la Bundesliga, además de otras 24 ligas de todo el mundo.

Pero, ¿cómo puede saber con tan pocas jornadas jugadas quienes ganarán? El CIES realiza los pronósticos basado en diferentes variables. Ellos mismos lo explican: "el modelo combina variables deportivas (datos precisos de pases en campo contrario), económicas (tarifas de transferencia invertidas en reclutar a los jugadores en el campo) y variables demográficas (minutos de los jugadores en el último año y el nivel deportivo de sus partidos)".

El pronóstico que da el CIES para LaLiga puede que sorprenda ya que, el Barça a pesar de ser vigente campeón y haberse reforzado este verano, queda en segunda posición con tan solo el 29,6% de posibilidades de ganar. Para los suizos, el Real Madrid se encuentra en primera posición y le gana la partida al Barcelona y al Atlético de Madrid con bastante solvencia. De hecho, el conjunto blanco acumula un 40,6%, mientras que los que serían segundos y terceros tienen un 29,6% y un 22,1%, respectivamente.

Pero, ¿por qué sería tercero en este ranking el Atlético? La sorpresa quizá es ese 22,1% de los de Simeone ya que este año no han sumado aún una victoria y con dos puntos marcan la salvación en la tabla. Según el CIES el Athletic Club con un 3% y la Real Sociedad con un 1,5% son otros equipos aspirantes al trofeo de campeón.

Pronósticos internacionales: grandes ligas sin sorpresas

Si miramos fuera de España, según el CIES, el Liverpool es el 'súper favorito' para llevarse la Premier League, ya que ha desembolsado una auténtica millonada en traer sangre nueva y cara… De hecho, según este informe, el conjunto de Arne Slot tiene un 28,9% de probabilidades de resultar campeón en Inglaterra. Seguido de cerca por Arsenal con 18,8% y Chelsea con 16,2%. Más atrás ubica a Manchester City, con 14,4% de opciones. Esto demuestra lo apretada que estará la liga inglesa y lo difícil que será proclamarse campeón en Inglaterra.

El City de Guardiola no tuvo un buen año 2024 y este año, al menos según las estadísticas, no parece que vaya a ser mejor. La caída del Manchester es palpable no solo en el juego y en la tabla de clasificación, sino que también en los resultados del CIES, ya que colocan al City como cuarta favorita, cierto es que su eterno rival, el Manchester United, cae hasta la octava posición y le superan equipos como Nottingham Forest, Aston Villa y Newcastle.

Por su parte, en la Seria A, el Inter es el primero en los pronósticos, con un 25,6%, seguido de Juventus con un 18,2 y Nápoles, el defensor del título, con un 17,4%. Otra liga muy apretada este año la italiana.

En la Bundesliga de Alemania, Bayern Múnich es el principal candidato con un porcentaje del 61,4%, por delante del Borussia Dortmund que tiene un 8,8% de posibilidades, casi nada que hacer... Por último, de las grandes ligas europeas, según el CIES, en Francia, Paris Saint Germain logró un favoritismo aplastante: un 73% de probabilidades de enlazar su quinta Ligue 1 consecutiva.