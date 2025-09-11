Una de las víctimas retira su acusación contra Raúl Asencio

El caso que investiga a Raúl Asencio y a otros tres futbolistas ha dado un nuevo giro. Según informa Ángel García en El Partidazo de Cope, una de las dos víctimas del caso que investiga a Raúl Asencio ha decidido retirar la acusación penal contra el jugador del Real Madrid. La víctima, de 18 años, considera que fue un error puntual del jugador y que lo lo cometió sin intención dolorosa.

🚨 Noticia @partidazocope 💥 Informa @agarciamuniz 🫱🏽‍🫲🏼Una de las dos víctimas perdona a Raúl Asencio y retira su acusación: "Acepto las disculpas y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado" 🙏🏼 Asencio reconoce su error y ha reparado el daño 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/YyFP6KDAKA — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 10, 2025

Recordemos que, en mayo de 2025, el juez excluyó al jugador del delito de la grabación de las imágenes sin el consentimiento de las dos jóvenes: "No existe ningún indicio de que Raúl Asencio participara en la captación de las imágenes y, por tanto, no cabe atribuirle, ni siquiera provisionalmente, ninguna participación en el posible delito". El 1 de agosto de 2025, la Fiscalía pidió una condena de dos años, seis meses y un día para el jugador del Real Madrid, por su implicación en la difusión del de contenido sexual sin consentimiento.

La repercusión del perdón

Esta acción tiene consecuencias directas en el procedimiento judicial. Según el artículo 201.3 del Código Penal español, en delitos de revelación de secretos, el perdón de la persona afectada extingue la acción penal. En cambio, la víctima mayor de edad no ha retirado la acusación contra Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez. La otra víctima, de 16 años, mantiene la acusación contra los cuatro futbolistas.

Según Ángel García, la víctima mayor de edad expresó: "Acepto las disculpas y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado penalmente". Por su parte, Raúl Asencio reconoció el error y quiso disculparse con un escrito ante la víctima.