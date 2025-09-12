Cerezo presume del Metropolitano y manda un recado al Real Madrid sobre el ruido y los decibelios

El estadio Riyadh Air Metropolitano será la sede de la final de la Champions League de 2027, así lo confirmó la UEFA en la tarde del 11 de septiembre. Será la segunda final de la máxima competición europea que albergue después el encuentro entre el Liverpool y el Tottenham en 2019. Además de los partidos de fútbol, el Metropolitano también atrae a cantantes de todo el mundo para celebrar sus conciertos.

Bad Bunny, Bruce Springsteen, AC/DC, Ed Sheeran o The Weeknd, entre muchos otros, han elegido este lugar para reunir a sus fans y compartir las letras de sus canciones. Incluso, en julio de 2023, acogió La Velada del Año 3, el mayor evento de boxeo entre streamers y creadores de contenido.

El presidente colchonero Enrique Cerezo habló con El Larguero y aseguró que se trata de "un gran estadio para los conciertos, la calidad de la música es buenísima, está muy bien preparado y que sobre todo tiene un tema, no tenemos ruidos por ningún sitio". Además siguió alardeando: "Los decibelios no llegan prácticamente a ninguno de los vecinos de los alrededores. Eso es un cosa importante y cuando quieres montar un concierto, para tener en cuenta".

La presencia de un oasis

Uno de los tertulianos preguntó por la posibilidad de que OASIS, la banda inglesa de rock, aterrizara en el Metropolitano para dar un concierto y Cerezo tiró de ironía para responder: "Entonces, ¿viene Oasis?", fue la cuestión planteada. "Sí, sí... un oasis viene seguro, con agua o sin agua", sorprendió respondiendo el presidente rojiblanco.

🔴⚪️ Enrique Cerezo, sobre la posibilidad de que OASIS vaya al Metropolitano 🔐 "Está cerrado. Nuestro estadio es muy bueno para los conciertos y no tenemosesos ruidos que afectan a ningún vecino de los alrededores" 🏜️ "¿Oasis en junio? SÍ, SÍ, seguro... con agua o sin ella" pic.twitter.com/5GgxAvWChJ — El Larguero (@ellarguero) September 11, 2025

Respecto a la decisión tomada por la UEFA aseguró que "cuando celebramos la otra final quedaron encantados y siempre dijeron que no dudarían en repetir" por lo que "no ha sido por el doble toque de Julián Álvarez". El Riyadh Air Metropolitano es "un estadio que está prácticamente como el primer día que se estrenó", afirmó, de ahí también la determinación del organismo para que albergue el gran partido. Para su presidente, es "indiscutiblemente el mejor estadio de Madrid".