LaLiga cuenta con el once más valioso del mundo: más de 1.300 millones de euros

La web especialista en mercado futbolístico Transfermarkt ha desvelado los datos según los cuales LaLiga dispone del equipo titular de jugadores con mayor valor de mercado, por encima de la Premier, con una diferencia de más de 300 millones, y casi duplicando el valor del resto de grandes competiciones.

El once de jugadores más valioso de España con ficha en LaLiga suma 1.303 millones por los 1.095 de la Premier League. Muy lejos de otras competiciones europeas como la Bundesliga con 697, la Ligue1 con 689 y la Serie A con 640. Los nombres que forman este once son, por orden de mayor a menor valor en millones de euros: Lamine Yamal (200), Bellingham (180), Mbappé (180), Vinicius (170), Pedri (140), Valverde (130), Cubarsí (80), Trent Alexander-Arnold (75), Huijsen (60), Balde (60) y Unai Simón (28).

Estas cifras forman una foto global que confirma que LaLiga mantiene intacto su poder de atracción: el campeonato español concentra a algunos de los futbolistas más cotizados del planeta y continúa siendo escaparate de las mayores estrellas del fútbol mundial.

Muestra de ello es que el primer jugador de la lista, Lamine Yamal, es, además, el futbolista con más valor del mundo. El joven jugador es uno de los mejores situados para hacerse con el Balón de Oro, junto a otros futbolistas de LaLiga como Pedri, con una cotización de 140 millones de euros, acompañado de los madridistas Valverde y Bellingham. Con un valor algo inferior, se sitúa también con posibilidades para el galardón Dembélé, con un valor de 90 millones.

Teniendo en cuenta estos datos, LaLiga, que disputa ya sus primeras jornadas, se postula, de nuevo, como una de las competiciones con más interés del mundo, con un FC Barcelona que sale a defender el título tras las incorporaciones de Joan García, más el internacional inglés Rashford, procedente como cedido del Manchester United, y el joven sueco Roony Bardghji, que puede ser una de las revelaciones del campeonato.

El Real Madrid, por su parte, también se ha reforzado para intentar reconquistar la corona liguera, a los fichajes de Huijsen y Trent Alexander-Arnold se suman las incorporaciones de Carreras, por 50 millones de euros, y del argentino Mastantuono, por 45.

Todos estos movimientos se produjeron bajo un marco de sostenibilidad económica que vuelve a situar a la competición como referente internacional. LaLiga señaló que el Control Económico implantado, votado por los clubes, y validado por organismos internacionales, ha garantizado que cada operación se ajuste a la capacidad real de las entidades, protegiendo la viabilidad del conjunto del sistema.