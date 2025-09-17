Las opciones de Israel para poner en un brete histórico al Gobierno de Pedro Sánchez

Tras el esperpento protagonizado en la Vuelta Ciclista a España por los constantes altercados perpetrados por los activistas pro Hamas que boicotearon la ronda española dando una imagen dantesca de nuestro país al resto del mundo, el PSOE quiere seguir sacando rédito político del conflicto entre Israel y Palestina. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, alzaba la voz para quejarse amargamente sobre la presencia de Israel en competiciones internacionales y amenazaba con retirar a España del Mundial de Fútbol de 2026 si se clasifica la selección hebrea. "Lo valoraremos en su momento", asegura López, al ser preguntado sobre la postura de España respecto al combinado israelí en el próximo torneo de fútbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Estas declaraciones, emitidas durante una rueda de prensa este martes, siguen la estela de la reciente decisión de RTVE de retirarse del Festival de Eurovisión 2026 si Israel participa.

¿Serán tan valientes desde el Gobierno de Sánchez de aplicar la lógica a su discurso e igual que han decidido no participar en el Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Austria en mayo, si el organismo responsable del Festival no expulsa a Israel por el conflicto en Gaza hacer lo mismo con la selección de fútbol en el Mundial si participa Israel?

Para comprobarlo primero se debería clasificar Israel. ¿Qué opciones tiene?

Israel, que no participa en un Mundial de fútbol desde 1970, lo tiene complicado para estar en la cita mundialista de 2026 pero el combinado dirigido por Ran Ben Shimon aún tiene opciones. Encuadrado en el grupo I junto con Noruega, Italia, Estonia y Modavia. De los cinco equipos, solo el líder se mete de manera directa en el Mundial. Los 12 segundos de grupo participan en los play-offs junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos de los Clasificatorios Europeos en primera o segunda posición.

Las 16 selecciones que accedan a los play-offs se dividirán en cuatro eliminatorias, con cuatro equipos en cada una de ellas. Los partidos de play-offs se disputarán en semifinales a partido único, seguidas de finales a partido único dentro de la misma ventana internacional en marzo de 2026.

De momento se han jugado 5 partidos de los 8 correspondientes. El grupo I lo lidera con autoridad Noruega que suma 15 puntos. Pleno de victorias del combinado de Haaland y Odeegard. A seis puntos aparecen empatadas con 9 Italia e Israel, por lo que a falta de tan solo 9 puntos en juego, el primer puesto lo tienen encarrilado los vikingos. Para conseguir el segundo puesto, que daría paso a la repesca, Israel perdió un duelo clave como local frente a Italia (4-5) y ahora sus opciones pasan por dos encuentros clave y muy complicados en el parón del mes de octubre con las visitas a Noruega y a Italia, además de la victoria obligada como local ante la cenicienta Moldavia.

Complicado, pero no imposible que Israel sueñe con volver a un Mundial de fútbol 56 años después lo que pondría al Gobierno de Sánchez en una auténtica encrucijada. ¿Se atreverían a impedir al combinado de Luis de la Fuente acudir al Mundial o tirarían de una bajada de pantalones vergonzosa?