Mourinho ya es el nuevo entrenador del Benfica: ¿traición al Oporto?

José Mourinho vuelve al fútbol portugués 21 años después. Apenas unos días después de ser despedido por el Fenerbahce, el que fuera entrenador del Real Madrid, Inter de Milán, Chelsea, Tottenham, Manchester United y Roma, entre otros equipos, ya es oficialmente el nuevo entrenador del Benfica para las dos próximas temporadas, con un contrato hasta junio de 2027.

Hay quien piensa su fichaje por el Benfica es una traición en toda regla al Oporto —el club con el que ganó la Copa de Europa en 2004, además de dos ligas, una Copa y una Supercopa de Portugal—, pero lo cierto esa es que The Special One ya dirigió al Benfica hace 25 años.

Fue en concreto en la temporada 2000/01, como sustituto del alemán Jupp Heynckes a partir de la cuarta jornada de la Superliga portuguesa. Pocos días después el club celebró elecciones a la presidencia y el nuevo mandatario, Manuel Vilarinho, tenía en su proyecto a un nuevo entrenador, Toni. Aunque Vilarinho no tenía la intención inmediata de echar a Mourinho, éste pidió una extensión de contrato a la mitad de la temporada, pues el contrato firmado con Joao Vale e Azevedo —el anterior presidente—, era solo de una temporada, con la posibilidad de extenderlo a cuatro años solo si Azevedo ganaba las elecciones.

El nuevo presidente del Benfica rechazó la solicitud y Mourinho dejó el equipo el 5 de diciembre de 2000, después de nueve jornadas dirigiendo al equipo. El resto es historia: el técnico de Setúbal, que ahora tiene 62 años, llevó al Oporto a ganar en 2004 la segunda Copa de Europa de su historia (tras la de 1987) y luego conquistó el triplete con el Inter de Milán en 2010. Después fichó por el Real Madrid y, tras su salida del club blanco en 2013, ha dirigido en estos últimos 12 años a Chelsea —segunda etapa con los blues—, Manchester United, Tottenham, Roma y Fenerbahce, en una carrera que ha ido de más a menos.

El Benfica le abre las puertas a Mou, brindándole la oportunidad de dirigir nuevamente a un histórico del fútbol europeo. "Cuando me ofrecieron la oportunidad de entrenar al Benfica, no lo dudé. Estoy interesado. Respeto a Bruno Lage y le deseo lo mejor en su carrera. Hablamos y él sabe que mi regreso a Portugal, aunque no estaba planeado, podría convertirse en un paso natural, incluso para entrenar a la selección nacional. Pero si ocurre con el Benfica... dime, ¿qué entrenador diría que no al Benfica? Yo no lo haría", ha explicado un Mourinho sobre su nuevo proyecto en un equipo que, si bien es verdad que ha perdido a jugadores importantes (Álvaro Carreas, Florentino, Arthur Cabral...), también se ha reforzado bien con futbolistas como Dodi Lukebakio, Samuel Dahl o Richard Ríos, entre otros.