La cantera del FC Barcelona está en continua fabricación de nuevos talentos de clase mundial. Hubo un momento en el que se creó una 'generación dorada' con Leo Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández o Sergi Busquets pero nunca han dejado de salir nombres propios…

Ahora tenemos a Lamine Yamal, Gavi, Cubarsí o Alejandro Balde. Pero, en los últimos días, no para de hablarse de un joven de tan solo 11 años llamado Destiny Kosiso Ejiofor John. Es cierto que todavía es muy joven y tiene un largo camino por delante, pero sus números son impresionantes y en este arranque de curso, con varios torneos, no están siendo menos.

No hay más que ver que la pasada campaña, Kosiso marcó 87 goles en 22 partidos con el equipo sub-10 y otros 58 en 30 partidos con el sub-11 un total de 145 en un año. En esta temporada juega con los alevines y lleva ya 31 goles en solo 14 partidos lo que hace que, en todos sus años en La Masía, haya superado ya los 180 goles. Estas estadísticas subrayan por qué muchos lo consideran la próxima gran estrella del Barcelona.

Pero, ¿quién es Destiny Kosiso? El joven prodigio culé es hijo del exfutbolista nigeriano Ejike Paschal, y dos de sus hermanos, David Obinna (16) y Divine Ikenna (15), también han jugado en el Barcelona. En unas declaraciones recogidas por 'The Sun', Ejike Paschal hablaba de sus hijos: "gracias a Dios, tengo tres hijos con el Barcelona. Los tres están rindiendo, pero Destiny, para mí, es un poco mejor a este nivel".

🎥 Destiny Kosiso Highlights ⚽️ 84 goals in 22 matches 💎 La Masia Gem pic.twitter.com/fXpJrO7A5B — Barça Spaces (@BarcaSpaces) January 17, 2025

Nuevo agente para el joven culé: Pini Zahavi

Desde el FC Barcelona quieren proteger tanto al joven jugador que se ha hecho público que el agente Pini Zahavi, que lleva a Lewandowski y Hansi Flick entre otros futbolistas, ya ha tomado las riendas de la carrera de Kosiso. Este movimiento refleja las esperanzas puestas en el joven delantero y el brillante futuro que podría tener.

Con solo 11 años, Destiny Kosiso ya está forjando su nombre en uno de los sistemas de formación más competitivos del mundo. Si su registro goleador es una referencia, La Masia podría tener en camino a otra superestrella.