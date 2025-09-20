Falcao explica su salida del Atlético y cómo intentó seducirle Florentino Pérez

Radamel Falcao, ya retirado, será recordado como uno de los mejores delanteros centro de la historia. Rematador implacable y experto en ganar finales. Jugó en el Oporto, Atlético, Mónaco, Chelsea o United entre otros, pero fue en Madrid donde brilló más de 2011 a 2013. Fue el mejor 9 del mundo.

El delantero colombiano, que ganó Copa del Rey, Europa League y Supercopa de Europa con el Atlético en dos años, señala a Miguel Ángel Gil Marín como el causante de su salida. Según Falcao no se esforzó lo suficiente.

"Para mí eso fue un poco decepcionante por parte del Atlético de Madrid. No tengo rencor porque entiendo la situación. La situación obliga a venderme a mí como hicieron con Sergio 'Kun' Agüero, como lo hicieron con Fernando Torres. Pensé que por lo menos iba a tener una oferta para intentar retenerme. Nunca recibí nada de ellos y eso me dolió. ¿Dónde podemos venderlo de la mejor manera?", sentenció el 9.

Falcao ni siquiera sabía en su momento que fue de los primeros jugadores en ser fichado gracias a un fondo de inversión: "No tenía ni idea porque yo me di cuenta diez meses después de haber llegado al Atlético de Madrid. Pone el dinero y le paga al Oporto en su gran mayoría es Doen Group. Yo nunca lo supe".

Y cómo no, ya que en ese momento era el mejor delantero del mundo, Falcao fue cortejado por Florentino Pérez: "En una gala, Florentino Pérez me puso una servilleta delante para que firmara por el Real Madrid. Casillas estaba allí, y el jefe de prensa del Atlético, Rafa Lique, me repetía: 'No, por favor, oculta eso'. Fue un momento muy incómodo para mí, porque Florentino me esperaba, y al otro lado Rafa parecía muy amenazado. Pero yo significaba mucho para el Atlético de Madrid, y ya estaba muy identificado con el club y con lo que significa para todos ellos".