LALIGA mantiene su solidez financiera con un balance equilibrado de 720 millones en fichajes

LALIGA presentó hoy los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) para los clubes tras el mercado de verano, que confirma la consolidación del crecimiento en inversión en fichajes, situándose como la mejor desde la pandemia.

Según informó este viernes la patronal del fútbol español, el LCPD de los 42 clubes de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION experimentó un crecimiento del 4% respecto a la temporada 24/25.

Los clubes destinaron aproximadamente 720 millones de euros a nuevas incorporaciones, mientras que el volumen de ventas alcanzó los 781 millones. En total, se llevaron a cabo 605 operaciones entre altas y bajas, un 7% más que la temporada anterior.

El presidente de LALIGA, Javier Tebas, destacó durante la rueda de prensa en la sede de la patronal que "nuestros clubes son los más eficientes, junto con los de la Bundesliga, ya que los fichajes de jugadores que se realizan juegan y se rentabilizan".

Liderazgo en valoración de mercado

La web especializada Transfermarkt confirmó que LALIGA posee el once inicial de jugadores con mayor valoración de mercado entre todos los campeonatos nacionales, superando a la Premier League por más de 300 millones de euros.

Este balance mantiene el equilibrio financiero de los clubes, que siguen una política de sostenibilidad mediante el sistema de Control Económico de LALIGA, aprobado por los propios clubes y respaldado por organismos internacionales.

La competición española casi duplica en valor de mercado a otras grandes ligas europeas como la Bundesliga, Ligue 1 y Serie A, consolidando su posición de liderazgo en este aspecto.

Críticas a la Premier League

Tebas criticó duramente la gestión económica de la Premier League, que registró un déficit de casi 1.400 millones de euros entre fichajes y ventas en este mercado, señalando que "lo que hace no son inversiones, sino destrucciones".

Un reciente informe de Fair Game reveló que más de la mitad de los clubes en las cuatro divisiones principales del fútbol inglés fueron técnicamente insolventes. En la Premier League, solo el Brighton & Hove Albion cumplió con los requisitos del futuro organismo regulador IFR.

El máximo dirigente de LALIGA subrayó que "esta situación en España no la tenemos, ya que la última reforma de la Ley del Deporte en España decía que el Gobierno no necesitaba control porque los clubes han sabido autorregularse en los últimos años".