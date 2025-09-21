Menú

Tensión en el banquillo: la mala cara de Vinícius y la explicación de Xabi Alonso

Xabi comentó que le quitó en el momento que él estimaba oportuno para refrescar al equipo.

Libertad Digital
Xabi comentó que le quitó en el momento que él estimaba oportuno para refrescar al equipo.
Vinícius vuelve a enfadarse: Xabi Alonso reconoce que le quitó muy pronto | EFE

Cambio de Vinícius en el minuto 77 y mala cara del brasileño. Xabi Alonso ha vuelto a sentar al 7 blanco durante el partido ante el Espanyol y el cambio no le ha sentado bien a Vinícius.

Xabi lo explicó en rueda de prensa:

Xabi analizó más allá del cambio lo que le faltó al brasileño: "Hoy le ha faltado el gol, en el momento que mejor estaba le he cambiado, podía haber esperado un poco para cambiarle más tarde pero quería meter gente de refresco por fuera".

Relacionado

Sobre el enfado en concreto, el donostiarra señaló a Mastantuono para dar normalidad a cambiar a cualquier jugador: "Franco también se ha ido enfadado. A todos les sucede. Estoy contento con el partido de Vini y Franco. Necesitábamos refresco porque la temporada es muy larga".

"Ha sido una victoria solvente. El equipo jugó con seriedad, estabilidad y tranquilidad. Igual faltó un poco de brillantez en el último tercio, generar un poco más... pero el equipo estuvo serio, sin pasar apuros. Es un triunfo importante para seguir creciendo y ahora, a pensar en el martes", sentenció Xabi.

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida