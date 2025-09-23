Menú

Deplorables declaraciones y comportamiento del padre de Lamine Yamal en el Balón de Oro

Mounir Nasraoui se comportó de nuevo como un mal perdedor tras el segundo puesto de su hijo Lamine en el Balón de Oro.

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, vuelve a ser protagonista de nuevo y como es habitual, por declaraciones desafortunadas. Esta vez el contexto es la gala del Balón de Oro y lo sucedido tuvo lugar después de la entrega del galardón, el cual fue para Ousmane Dembélé. El padre de Lamine, en un acto con total ausencia de fair play y deportividad, criticó el premio y el hecho de que su hijo no lo recibiese.

Estas son las declaraciones:

En las imágenes se puede ver al padre de Lamine Yamal hablar con el periodista de El Chiringuito vía telefónica. Concretamente en una videollamada en la que con su tono habitual se refiere a lo sucedido como un "daño moral" al ser humano.

"No voy a decir robo, pero sí voy a decir que es el mayor daño moral a un ser humano. No es porque sea mi hijo pero es el mejor del mundo con diferencia", dijo el padre de Lamine Yamal. La situación es todavía peor porque durante la ceremonia, en el momento de saber el nombre del ganador se pudo oír al padre de Lamine cantar y gritar en favor de su hijo.

Esto fue grabado durante la gala:

Se escucha perfectamente y deja en muy mal lugar de nuevo al patriarca de la familia Yamal. No solo acusó al Balón de Oro de "robo" sino que encima ofreció un nefasto espectáculo durante la ceremonia.

