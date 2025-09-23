El Camp Nou seguirá cerrado: el ridículo de Laporta crece por momentos

Nuevo "no" para Joan Laporta y su intención de abrir el Camp Nou al público. El Ayuntamiento de Barcelona se ha reunido este martes por la tarde para decidir si otorgaba la licencia de primera ocupación al Barcelona y así permitirle abrir su estadio. La decisión es que el Camp Nou seguirá cerrado.

"Compartimos la voluntad del club de que se vuelva lo antes posible, pero este Ayuntamiento tiene que garantizar la seguridad de todas las personas que quieren ir al estadio. Esta es la prioridad", ha comentado Laia Bonet, Teniente de Alcalde de Barcelona, tras la reunión que ha mantenido esta tarde el Ayuntamiento.

Bonet también ha recalcado que su prioridad absoluta no será el club azulgrana sino los ciudadanos: "Además, tenemos que velar para que los técnicos puedan trabajar con rigor y conforme a la legalidad en un tema complejo. Tendremos máxima colaboración con el club para que puedan subsanar los temas pendientes. No tardaremos ni un mes ni un minuto más de lo necesario para otorgar la licencia de primera ocupación cuando tengamos todas las garantías de regreso."

El cuerpo de bomberos de la ciudad también ha dado su opinión al respecto: "Hemos de garantizar que las personas que van al estadio lo hagan con toda seguridad. Se tienen que cumplir los elementos que nos mostraron en el proyecto." De momento no es así.

Con esta medida el encuentro contra la Real Sociedad del domingo se disputará en el Olímpico de Montjuïc y no en el Camp Nou como quería Laporta.