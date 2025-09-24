La actriz Elisa Mouliaá se une al entrenador terraplanista Javi Poves y sus teorías de la conspiración

Él es Javi Poves, actual entrenador y mandatario del Moscardó madrileño que es famoso, sobre todo en las redes sociales, por ser un declarado terraplanista y negacionista. Ella es Elisa Mouliaá, actriz española, más conocida actualmente por la denuncia que interpuso contra el político Íñigo Errejón.

Ambos han protagonizado un momento surrealista en el programa de Mediaset de Nacho Abad y David Alemán llamado Código 10 donde Poves es un habitual colaborador. Mouliaá, para sorpresa de todos, ha reaparecido en televisión uniéndose a las proclamas y teorías de Poves.

Este fue uno de los momentos que ambos tuvieron en el programa:

¡Arrancamos! @ElisaMouliaa y Javi Poves apuntan a las farmacéuticas o a quienes están por encima del gobierno como responsables de fumigarnos: "Está sucediendo en todo el mundo" 🔴 #Código10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

➡ https://t.co/LoaN6HQ3n8 pic.twitter.com/lHKsXA6YiS — Código 10 (@Codigo10tv) September 23, 2025

"El ser humano tiene que ser controlado desde el principio hasta el final. A mí me han intentado envenenar a través de los alimentos que ingerimos, a través del agua, han echado basura y podemos ver que tiene de todo menos H2O. Y le faltaba el aire, yo cuando era pequeño no veía los cielos rociados por todos lados", comentó durante el programa Poves.

Mouliaá dijo durante la tertulia que ella ha observado que "las fumigaciones coinciden con los momentos de alergias" y que "estas estelas se concentran durante un período de tiempo concreto y de forma reiterativa". Por supuesto los doctores que compartieron mesa con ellos desmintieron todas sus teorías.

Elisa Mouliaa asegura que las fumigaciones coinciden con los momentos de alergias y que sus conclusiones provienen de la observación; el doctor Gaona lo cuestiona. 🔴 #Código10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

➡ https://t.co/LoaN6HQ3n8 pic.twitter.com/MoNKUZsEPp — Código 10 (@Codigo10tv) September 23, 2025

Hay que recordar que dentro del mundo del fútbol Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, también sigue este tipo de teorías y las defiende en sus redes sociales subiendo fotos de las estelas del cielo.