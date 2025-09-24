Mastantuono hace historia en el Real Madrid con su primer gol

Franco Mastantuono hizo historia con el Real Madrid al convertirse en el segundo futbolista más joven en marcar en competición nacional en el siglo XXI. Lo logró en el Ciutat de Valencia ante el Levante, con 18 años y 40 días. Solo le supera Endrick, que lo logró con 18 años y 35 días en 2024. En el histórico absoluto se sitúa en la cuarta posición, por detrás de Óscar Rivera – 17 años y 111 días, en 1995 – y Raúl González – 17 años y 131 días, en 1994 –.

El joven argentino firmó una primera parte de sobresaliente. Después de estrellar un disparo en el larguero y desperdiciar otras dos ocasiones, a la cuarta encontró premio. En el minuto 38, culminó con la diestra una contra iniciada por Carreras y Vinícius. El lateral robó en la frontal del área propia, el brasileño realizó una brillante acción individual y habilitó a Mastantuono, que desde la derecha envió el balón a la escuadra para firmar el 0-2. Ese fue su estreno como goleador madridista.

𝑳𝒂 𝒎𝒂𝒈𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔...⚽️✨ Mastantuono se estrena con el Real Madrid. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/2oUVZyfICo — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 23, 2025

En la segunda parte, los de Xabi Alonso completaron la goleada con dos tantos de Kylian Mbappé, el marcador lo abrió Vinícius en el 28. Etta Eyong recortó distancias para los granotas al comienzo de la segunda parte, pero la superioridad madridista les dejó sin opciones en tan solo dos minutos.

La importancia del equipo

Desde su llegada al equipo de Chamartín, Franco Mastantuono cuenta con la complicidad de Xabi Alonso y cada vez está más asentado en la banda derecha. "Agradezco toda la confianza que ha puesto en mí, como también mis compañeros. Xabi Alonso me da mucha confianza, me puso desde que llegué al Real Madrid y es un impulso para mí que me va a hacer mucho mejor", aseguró en el postpartido.

El argentino, que rehúye de comparaciones con Lamine Yamal, prefirió centrarse en el trabajo colectivo: "Es un gran jugador y no hace falta que lo diga yo. Trato de no compararme y jugar para el equipo, que es lo que lleva luego a lo individual. Estoy en el mejor lugar que puedo estar", apuntó.