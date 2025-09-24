Prosegur desplegará a más de 2.500 vigilantes para blindar a los equipos españoles en competiciones europeas

Prosegur Security movilizará más de 2.500 profesionales de seguridad en el dispositivo de las competiciones europeas de fútbol de la temporada 2025-2026, donde participen los equipos españoles.

Según informó la compañía este miércoles, prestará servicio en los estadios de los equipos en las ciudades de Madrid, Sevilla, Bilbao, Villarreal y Vigo para garantizar la seguridad en recintos deportivos.

"Los 35.000 empleados de Prosegur Security en España conforman uno de los tres pilares del modelo de 'Seguridad Híbrida' de la compañía, integrado por habilidades humanas potenciadas por el uso de la tecnología y la gestión inteligente de datos", explicó.

Los operativos de seguridad se desplegarán en 18 partidos hasta el fin de las primeras fases en diciembre, donde los efectivos realizarán un trabajo coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mitigar las posibles amenazas que eventos de esta índole pueden generar.

Seguridad de grandes eventos internacionales

Según José Gil, director general de España y Portugal en Prosegur Security, "estos despliegues refuerzan nuestro papel en la seguridad de grandes eventos internacionales, donde incorporamos dispositivos innovadores adaptados a las necesidades actuales de protección".

La compañía indicó que, "ante la evolución constante de los riesgos de seguridad, Prosegur Security trabaja con una operativa adaptable, evolutiva y predictiva, que permite gestionar cualquier imprevisto, con el objetivo de garantizar la protección de las personas e instalaciones para que todo evento deportivo se desarrolle con total normalidad".

Así, para cada partido, se pone en marcha un dispositivo de seguridad dividido en tres fases. La primera, previa al evento, comprende la coordinación con el club, la Policía Nacional y Local, así como con los servicios de emergencia para planificar el operativo según el perfil del partido.

La segunda, durante el evento, implica el control de accesos, la supervisión del encuentro y la evacuación segura del mismo. La tercera, finalizado el encuentro, la compañía analiza incidencias y evalúa con los equipos posibles mejoras.