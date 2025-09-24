Un millonario italiano compra un club y nombra a su hija presidenta con 23 años

Claudia Rizzo de solo 23 años ya es la presidenta más joven del fútbol italiano tras hacerse cargo del club gracias a su padre. El empresario Gianluigi Rizzo compró el Ternana tras haber dirigido durante años la planta de producción de aceite de oliva 'Oro di Sikelia' en Sicilia.

La noticia ha saltado a los medios en las últimas horas y las redes sociales se han hecho rápido eco de ello:

✅ 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: ¡Claudia Rizzo es la nueva presidenta del equipo Ternana de la Serie C! 🟢🔴 Tiene solo 23 años. 👏 pic.twitter.com/6e7KP4WhHG — Serie A 🇮🇹 (@SerieA_Goleador) September 22, 2025

La propia Claudia se presentó por redes sociales a sus aficionados: "Queridos aficionados rossoverdi, hoy no les hablo solo como hija de un hombre que dio un paso importante al comprar la Ternana, les hablo como mujer, como una auténtica aficionada al fútbol y como alguien que ha decidido involucrarse. Hoy comienza mi andadura como presidenta del Ternana Calcio"

Este es el comunicado de presentación del propio club italiano:

Tras el nombramiento del nuevo Director Único y Presidente de Ternana Calcio, el Sr. Stefano D'Alessandro, anunciamos que, a partir de hoy, la nueva estructura de gobierno rojiverde será la siguiente: El Director de Operaciones (COO) y Director Financiero (CFO) será el Sr. Giuseppe D'Aniello, quien reportará directamente al Presidente. El Director Deportivo será el Sr. Carlo Mammarella, quien reportará directamente al Presidente. Se ha decidido renunciar al cargo de Director General. Por lo tanto, le deseamos al Sr. Diego Foresti mucha suerte, tanto personal como profesional.

Esta fue su conferencia de prensa:

El Ternana es actualmente el quinto clasificado en el grupo B de la Serie C de Italia, es decir, está en lo que sería en España la Primera RFEF. En el último partido del fin de semana logró la victoria por 2-1.