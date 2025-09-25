El inaudito caso del Atlético de Madrid: se adelanta en todos los partidos pero no remata

El curso liguero del Atlético de Madrid no ha comenzado como se esperaba. Tras un mercado de fichajes notable con incorporaciones de gran nivel, los resultados no han acompañado la ilusión generada durante el verano. A ello se le han sumado las múltiples lesiones de jugadores trascendentales en la plantilla como Álex Baena, Johnny Cardoso o Thiago Almada. En el terreno de juego hay un dato que llama la atención. A pesar de la distancia de nueve puntos con el Real Madrid, actual líder de la competición, los de Diego Pablo Simeone son el único equipo de LaLiga que se ha adelantado en todos los partidos.

Nunca dejes de creer ❤️🤍 pic.twitter.com/3OaWb88Yez — Atlético de Madrid (@Atleti) September 24, 2025

Un camino difícil

Esta apreciación choca al mirar la clasificación y no ver al conjunto rojiblanco entre los ocho primeros clasificados. En el primer encuentro de liga ante el Espanyol, el Atlético de Madrid se adelantó en el marcador gracias al gol de Julián Álvarez en el minuto 37. En la segunda mitad, los de Diego Pablo Simeone pudieron cerrar el encuentro, pero se toparon con el palo. A raíz de ello, el Espanyol fue creciendo poco a poco en el encuentro y logró darle la vuelta al marcador. Quizá fue el partido en el que el Atleti desarrolló su mejor juego, teniendo en cuenta que el Cholo disponía de todos sus jugadores.

Los dos próximos encuentros fueron idénticos en cuanto a resultado final y orden de goles se refiere. La visita a Mendizorroza y el estreno en el Riyadh Air Metropolitano ante el Elche dejaron mucho que desear y generaron un clima de tensión. Ambos partidos se saldaron con 1-1 en el marcador y en ambos casos el Atlético de Madrid comenzó ganando en la primera mitad, pero se marchó al descanso con tablas en el marcador. Los de Diego Pablo Simeone no supieron reaccionar, y la escasa generación de ocasiones, sumada a la falta de acierto de cara a puerta condenaron al equipo que se marchó al parón de selecciones sumando tan solo dos puntos de nueve posibles.

A la vuelta del parón, al Atlético de Madrid le esperaba uno de los rivales más en forma del inicio de liga, el Villarreal de Marcelino. El conjunto rojiblanco, como de costumbre, se adelantó en el marcador en el minuto 9 gracias al gol de Pablo Barrios. El conjunto del Cholo supo sufrir las acometidas del Villarreal, y cuando mejor estaba el conjunto visitante, el recién llegado Nico González aprovechó un gran centro de Marcos Llorente para marcar su primer gol como rojiblanco y romper la maldición del equipo en los tres encuentros anteriores.

El último tropiezo del conjunto rojiblanco fue en Son Moix ante el Mallorca. En la primera mitad, Julián Álvarez pudo adelantar a los suyos desde el punto de penalti, pero se topó con Leo Román. El delantero argentino fue sustituido por Alexander Sorloth en el minuto 63, algo que no le sentó nada bien, ya que al sentarse en el banquillo expresó: "Siempre a mí".

En el minuto 72, Alexander Sorloth fue expulsado tras la revisión del VAR, debido a una entrada sobre Raíllo en la que el noruego le puso los tacos sobre la espinilla al capitán del Mallorca. Siete minutos más tarde, Gallagher adelantó al conjunto rojiblanco pese a la inferioridad numérica, pero le duró poco la alegría al conjunto rojiblanco porque en el minuto 85, Muriqi anotó el empate definitivo.

El partido ante el Rayo Vallecano volvía a ser una prueba de fuego para el Atleti ante su afición. De nuevo, Julián Álvarez adelantó a los suyos, pero justo antes del descanso, Pep Chavarría se inventó un disparo desde 30 metros para igualar el encuentro. En el minuto 78, Álvaro García adelantó al conjunto franjirrojo, volviendo a despertar las pesadillas del Atlético de Madrid. A pesar de ello, el conjunto rojiblanco tiró de épica y talento para darle la vuelta al partido en los últimos diez minutos. Julián Álvarez quitó las telarañas de la portería y causó el estallido del Metropolitano en el minuto 88, despertando la ilusión a tres días del derbi ante el Real Madrid.

¿Por qué no consigue el Atleti sentenciar los partidos?

El Atlético de Madrid es el único equipo que ha logrado arrancar todos sus partidos de LaLiga con ventaja. A priori, esto refleja una capacidad inicial de concentración y presión que supera a muchos rivales. Sin embargo, sumar tan solo nueve puntos pese a esos arranques positivos evidencia que la ventaja temprana no se ha traducido en control del juego a lo largo de los 90 minutos.

Esto puede deberse a varios factores. En primer lugar, el equipo parece tener dificultades para mantener la posesión y la intensidad defensiva durante el tramo medio y final de los encuentros. Además, la intensidad inicial desgasta a los jugadores más rápido de lo esperado, dejando espacios que los rivales saben aprovechar en transición. Otra de las claves es la capacidad de adaptación táctica de los rivales, algo que sufrió el conjunto rojiblanco en Son Moix con la entrada de Jan Virgil, modificando el planteamiento del conjunto mallorquín. Por último, el factor psicológico y de concentración juega un papel trascendental. Por ejemplo, en el partido ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza, Sorloth cometió un penalti fruto de la poca concentración del jugador en la acción, a pesar de estar alejado de su posición natural. Estas situaciones, en una liga tan igualada, acaban marcando el devenir del equipo en el campeonato.