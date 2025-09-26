Chema Andrés debutó con el Real Madrid el pasado mes de enero, con Carlo Ancelotti en el banquillo, en un partido de Copa del Rey ante el Deportiva Minera. No ha tenido mucha publicidad a diferencia de otros compañeros suyos, pero en el club han tenido claro que es un futbolista con proyección y que, si evoluciona adecuadamente, puede tener un futuro en el primer equipo porque, además, es un jugador con unas características extremadamente difíciles de encontrar. "¿Por qué el Madrid no ficha a un centrocampista?" "Se ha ido Kroos y no llega nadie en su lugar" son comentarios muy habituales entre madridistas. Pues Chema Andrés puede ser ese perfil. Ya le empiezan a comparar con Rodri, el mediocentro del Manchester City y de la selección española.

Chema Andrés vs Celta Vigo (H) - 2025/26

pic.twitter.com/0bd7vje3a2 — SIR AHMED (@midopido21) September 26, 2025

El canterano se marchó traspasado este pasado verano al Stuttgart. El Real Madrid cobró 6 millones de euros en una operación erasmus. No es como Dani Carvajal, que se fue en su día cedido al Bayer Leverkusen, pero podría ser similar porque si Chema va dando los pasos necesarios, como está haciendo Nico Paz en el Como, el Real Madrid le podría recomprar. En el caso de Chema, por unos 16 millones de euros.

Este jueves, ante el Celta de Vigo en la Europa League, Chema fue titular por segundo partido consecutivo y rindió a un alto nivel junto a Angelo Stiller, futbolista que ya sonó para el Real Madrid el pasado verano. Es joven, acaba de llegar al fútbol de élite (solo había jugado en el Castilla con regularidad) está en un país nuevo y en Alemania ya le ven como el señor del centro del campo del Stuttgart. No se le notó nada que era su debut en Europa. Todo lo contrario. 46 de 49 pases completados, 5 de 6 duelos ganados y jugando con criterio, haciendo progresar a su equipo con pases precisos, de calidad y alguna conducción propia de Sergio Busquets, dejando a los rivales atrás con un baile de cintura. Chema está jugando con mucha madurez, teniendo en cuenta su casi nula experiencia en el fútbol de élite.

Chema anotó un gol decisivo en la jornada 2 ante el Borussia Mönchengladbach (1-0) y poco a poco se está instalando como titular. Tiempo al tiempo, pero habrá que estar atentos al erasmus de Chema Andrés, como a Jacobo Ramón, central que está jugando a un gran nivel en el Como.