Las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu avanzan hacia su recta final. El club prevé culminar el proyecto esta misma temporada, incluyendo la instalación de sistemas de insonorización para poner fin de manera definitiva al problema de los decibelios. Este jueves, el Real Madrid comenzó a colocar las nuevas letras en la fachada del Paseo de la Castellana, con una novedad que no ha sentado bien a los aficionados: en lugar de lucir "Estadio Santiago Bernabéu", tan solo pondrá "Bernabéu".

The name of the Santiago Bernabeu is being installed on the stadium 🏟️🤩 pic.twitter.com/cUwZgul1YA — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) September 24, 2025

Imagen que se les mostró a los socios en la presentación del proyecto

Cuando se aprobó el proyecto en 2018, la Asamblea de Socios dio luz verde a un préstamo de 575 millones de euros para iniciar las obras. Hoy, la cifra ya asciende a 1.347 millones, más del doble de lo presupuestado. En aquella asamblea, los socios recibieron imágenes ficticias del futuro estadio, donde se apreciaba que en la nueva fachada volverían a colocarse las letras de "Estadio Santiago Bernabéu" como antaño. Sin embargo, el nombre de "Santiago" ha sido eliminado por el club debido a "motivos comerciales".

La eliminación paulatina de "Santiago"

El detonante ha sido la fachada, pero el proceso viene de lejos. Desde hace tiempo, el club ha ido suprimiendo la palabra "Santiago" de muchos ámbitos. En su web oficial ya solo figura "Bernabéu", tanto en el dominio como en la portada, y tampoco aparece en los apartados internos. Los negocios situados en el estadio, como el restaurante Arzábal o la cafetería Starbucks, también emplean únicamente "Bernabéu" en sus rótulos.

El cambio se extiende igualmente a una de las principales fuentes de ingresos más allá de los partidos: la visita turística. El recorrido se comercializa como "Tour Bernabéu" y recibe en torno a un millón de visitantes anuales. Incluso en redes sociales, donde antes era frecuente el uso del nombre completo, las publicaciones recientes del club y la cuenta oficial de Instagram del estadio han optado ya por simplificarlo a "Bernabéu".

Esta modificación, realizada sin consulta previa a los socios, ha provocado críticas entre la afición merengue, que no concibe la desaparición del nombre de uno de los presidentes más emblemáticos de la historia del club. El estadio adoptó oficialmente el nombre de "Estadio Santiago Bernabéu" el 4 de enero de 1955, en honor a Santiago Bernabéu, quien dirigió la entidad entre 1943 y 1978. Antes de ser presidente, Bernabéu también fue jugador y entrenador del Real Madrid.