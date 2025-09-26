El Real Madrid gana a Manuela Carmena: los blancos recibirán 20,3 millones de euros

El Real Madrid le ha ganado la partida judicial a Manuela Carmena y el Ayuntamiento tendrá que devolver los 20,3 millones que el club blanco fue obligado a pagar por la operación Cuatro Torres. El Ayuntamiento de Madrid comandado en su día por Manuela Carmena obligó al Real Madrid a pagar esa cantidad en concepto de supuestas "ayudas ilegales".

Ahora la Comisión Europea ha ratificado la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) de 2019 en la que "se consideraba legal y sujeta a precio de mercado la operación Cuatro Torres de la antigua Ciudad Deportiva". El Real Madrid ha emitido un comunicado tras conocer esta decisión y pedirá la cantidad de dinero que en su momento tuvo que abonar.

Este es el comunicado del Real Madrid:

El Real Madrid C. F. quiere manifestar su satisfacción por la decisión de la Comisión Europea, que determina que el convenio de regularización suscrito con el Ayuntamiento de Madrid en el año 2011 "no constituye ayuda de Estado", por lo que concluye que han quedado debidamente resueltas las dudas que motivaron la incoación del expediente. La Comisión Europea reconoce en su decisión final que no se otorgó ningún trato de favor ni ayuda alguna al Real Madrid. La Comisión Europea reconoce expresamente que la compensación establecida en el convenio de 2011 era la forma más beneficiosa para el Ayuntamiento de Madrid de resolver el incumplimiento que había soportado nuestro club durante más de una década. Dicha compensación se estableció ante la imposibilidad sobrevenida de la entrega de la parcela B-32, ubicada en Las Tablas, al Real Madrid, que era un compromiso proveniente del convenio de 1998. La Comisión Europea reconoce también que la valoración de la citada parcela B-32 de Las Tablas, incluida en el convenio de 2011, conforme la metodología catastral y los criterios de valoración de la normativa aplicable, era la correcta, resultando erróneo el sistema de valoración que la comisión encomendó a un estudio de arquitectura de Barcelona, que sirvió de base para la decisión condenatoria inicial de 2016. Todas las valoraciones de tasadoras independientes aportadas por el Real Madrid y la de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda coinciden con la valoración establecida por los técnicos municipales en el Convenio de 2011. Asimismo, la Comisión Europea declara que el Ayuntamiento de Madrid recabó todos los informes técnicos necesarios (jurídicos, económicos y urbanísticos) para la suscripción del convenio de 2011, como hubiera hecho cualquier otro operador privado en condiciones de mercado. Nuestro club solicitará de forma inmediata la devolución de los 20,3 millones de euros ingresados al Ayuntamiento de Madrid en el año 2016, más los intereses de demora que procedan, conforme la legislación aplicable, al objeto de restituir los perjuicios económicos que le ha causado este expediente de investigación que se ha dilatado más de 12 años. La resolución final de este proceso vuelve a acreditar, una vez más, que la gestión del Real Madrid se realiza bajo los principios de transparencia, integridad y honestidad, valores esenciales que rigen todas las actuaciones del club.

José Luis Martínez Almeida, actual alcalde de Madrid, ha confirmado que el Ayuntamiento abonará al Real Madrid los 20,3 millones más intereses que le exige la Comisión Europea. El Real Madrid, como reza el comunicado, "solicitará de forma inmediata" esa devolución.

"El anterior equipo de gobierno decidió exigirle el cobro de esta cantidad al Real Madrid, sin esperar a que concluyeran las actuaciones ante la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por un criterio de prudencia, hemos tenido que esperar y ahora ha llegado esa decisión de la Unión Europea", comentó Almeida.