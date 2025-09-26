Xabi Alonso no se fía del Atlético y espera mucho de Vinícius

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, valoró muy positivamente el partido del brasileño Vinícius Júnior, que marcó el primer gol de su equipo y asistió en el segundo en la victoria ante el Levante por 1-4 este martes en el Ciutat de València.

"Ha estado comprometido en defensa, ha sido desequilibrante con el balón y su gol ha sido fundamental para darnos confianza, serenidad y madurez para completar un gran partido", destacó Alonso en rueda de prensa.

El técnico madridista se mostró tajante sobre si la actuación del brasileño le aseguraría ser titular este sábado ante el Atlético de Madrid: "Solo estaba pensando en el partido de hoy y ya mañana pensaremos en lo siguiente".

Sobre el nivel mostrado por el Real Madrid en este inicio de temporada, Alonso habló de "fase de construcción". "Todavía queda mucho por recorrer y estamos construyendo una base sólida para ser competitivos con muchos jugadores que se sienten importantes", explicó.

En relación al cambio de sistema planteado en el partido de este martes, el entrenador del Real Madrid ensalzó a sus futbolistas. "Tener jugadores de calidad facilita estos cambios y entienden la idea con pocos entrenamientos, son flexibles y pueden jugar en diferentes posiciones", recordó.

"Hoy creíamos que el cambio era lo oportuno porque no queríamos que Militao y Carvajal hicieran tres partidos de noventa minutos seguidos", explicó en relación a las rotaciones. <\/p>