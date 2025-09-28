El Kun Agüero, a la gresca con el padre de Lamine Yamal: "Si no fuera por tu hijo estarías vendiendo medias en la calle"

Durísimo cruce de palabras entre Sergio el Kun Agüero y Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, a cuenta de las declaraciones que este último realizó el pasado lunes durante la gala del Balón de Oro.

El progenitor del crack internacional español mostró un tremendo enfado al enterarse de que su hijo había quedado segundo en las votaciones, por detrás del francés Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), y estalló en una entrevista en televisión. "Ha pasado algo muy raro, es el mayor daño moral a un ser humano (...) Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia", dijo Nasraoui, en unas declaraciones que han dado la vuelta a todo el planeta.

Al conocerlas, el Kun Agüero aseguró que el padre de Lamine Yamal es un "negro cabeza" (algo así como tarado), a lo que Nasraoui contestó: "Fíjate si te funciona bien el corazón, que la palmas", en referencia a la arritmia cardiaca que le fue detectada al sudamericano en 2021 y que le obligó a colgar las botas con 33 años, precisamente cuando vestía la camiseta del Barça.

Kun Aguero se tuvo un encontronazo con Lamine Yamal en unos comentarios de Tik tok. pic.twitter.com/OPTcfvIqvO — Somos Madridistas 👑 (@Mundo_MadridCF) September 27, 2025

Durisimas palabras las del progenitor de Lamine, a las que el Kun no dudó en volver a contestar: "Cállate, marroquí, que si no fuera por tu hijo estarías vendiendo medias en la calle".