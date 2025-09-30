Andrei Arshavin, la estrella rusa que brilló con luz propia en la Eurocopa de 2008 que ganó España, odia al Real Madrid. Nadie lo sabía, pero el propio exjugador de Zenit y Arsenal lo ha confirmado en la previa del Kairat Almaty-Real Madrid.

"Espero que gane el Kairat. Cada derrota del Real Madrid es como un bálsamo para mi corazón", dijo en declaraciones a la Agencia Efe.Arshavin va más allá y en declaraciones a medios de su país ha comentado que nunca se habría planteado fichar por la casa blanca: "No jugaría en el Madrid ni por todo el dinero del mundo".

Su antimadridismo sorprende incluso a su círculo más cercano: "Mis amigos también se sorprenden, pero para mí, el Real Madrid es tabú total, desde hace mucho tiempo soy admirador del Barcelona".

Como curiosidad, el ruso terminó su carrera en el conjunto kazajo y por esa razón y por su claro antimadridismo, esta noche irá con los locales.