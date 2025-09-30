El VAR es una de las innovaciones en el mundo del arbitraje futbolístico que ha sido más criticada y eso que buscaba hacer un "fútbol más justo". Sin embargo, desde que se implantó en competiciones profesionales, ha tenido numerosas polémicas sobre jugadas que se comprueban o no o cuándo va el árbitro a mirar la televisión... Por eso, ahora la FIFA se plantea cambiar el VAR que conocemos actualmente por el Football Vídeo Support (FVS), que se está utilizando en competiciones como la Primera RFEF o Liga F.

En el programa El Larguero se estuvo hablando de este posible cambio que se plantea la FIFA, de hecho, Héctor González confirmó que es una idea que está sobre la mesa: "vamos camino de ello". De hecho, en el Mundial Sub-20 que acaba de comenzar se está probando el FVS que es una versión de revisión de vídeo más accesible para las competiciones que no pueden implementar un sistema completo de revisión VAR.

Pero, ¿en qué consiste el FVS? Según Iturralde González "es un sistema en el que cada entrenador tiene dos peticiones para revisar una jugada bajo los parámetros en los que entra el VAR: gol, expulsión, penalti, confusión de identidad. Además estamos viendo como se revisa cada gol una vez se produce", explica el exárbitro español. A eso se le añade el hecho de que si "el entrenador lo pide, "creo que esto es roja, hay penalti", tienen que ir a verlo".

En qué se diferencia el FVS del VAR

La principal diferencia es que el FVS no exige que quienes actúan como árbitros de vídeo revisen constantemente cada jugada, alertando cuando consideren que hay una acción revisable sino que son los entrenadores de los equipos quienes solicitan la revisión. Recordemos que solo pueden hacerlo en dos jugadas por equipo a lo largo del encuentro. Este es un sistema similar al que se sigue en deportes estadounidenses como la NFL y la NBA .

¿Por qué es más rentable económicamente hablando que el VAR? Porque solamente se necesitan tres cámaras a pie de campo, aunque puede haber más. Algo que puede ser un pro pero también un punto negativo ya que podría provocar que las revisiones de las repeticiones no sean concluyentes y, en consecuencia, que no se modifique la decisión arbitral. Recordemos que para que haya VAR, la FIFA exige al menos cuatro cámaras en pleno funcionamiento, pero no hay límite en la cantidad que se puede utilizar para mejorar la calidad en las revisiones.

Acciones que se pueden revisar con FVS

Gol o no gol

Penalti o no penalti

Tarjetas rojas directas

Error de identidad (cuando el árbitro muestra tarjeta amarilla o roja a un jugador equivocado)

Además, si por cualquier razón la tecnología FVS falla, el partido continuará sin el sistema después de que ambos entrenadores y capitanes hayan sido informados.

El debut de la tarjeta verde en el Mundial Sub-20

Pero, además hay una novedad que está estrenándose este Mundial Sub-20 y es la tarjeta verde, que será usada por los entrenadores para pedir al cuerpo arbitral una revisión de una jugada puntual. De hecho, se ha utilizado por primera vez en el encuentro entre Ucrania y Corea, siendo el técnico asiático, Chang-Won Lee, el primero en usarla, para pedir la revisión de una jugada que, desde su perspectiva, parecía penalti a favor de su selección.

El colegiado revisó la jugada y decidió no cobrar la supuesta falta en el área, quitándole al estratega la opción de usar la alternativa. De esta manera, junto a la tarjeta verde, también debutó el sistema FVS, que acompañará el certamen orbital y que será una especie de VAR reducido.

No es un videoarbitraje que guste a todo el mundo

Sin embargo, la idea de la FIFA de cambiar el VAR por el FVS parece no haber gustado a todo el mundo ya que alarga los partidos. De hecho, el excolegiado profesional Eduardo Iturralde González, ha remarcado que además de tener dos opciones durante el partido, y que tendrán tres en las eliminatorias, si aciertan en su petición mantienen la llamada al colegiado. Algo que ha sorprendido en el programa. "¿Quién tiene tanto tiempo libre?", ha preguntado en broma el exjugador y colaborador del programa, Álvaro Benito.

Una situación que se ha vivido en la última jornada en la que se ha disputado el Atlético Madrileño-Ibiza. Como se ha remarcado también durante el espacio en el que el colaborador ha expuesto esta situación.