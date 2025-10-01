La contundente respuesta de Valverde a quienes dudan de su compromiso con el Real Madrid

Fede Valverde ha emitido un comunicado en relación a las informaciones difundidas en algunos medios sobre su situación en el Real Madrid. El segundo capitán de la entidad blanca ha elegido las redes sociales para responder a las críticas que le acusaban de negarse a jugar en el lateral derecho. Además, ha cerrado cualquier tipo de duda de su relación con Xabi Alonso.

"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", ha comenzado exponiendo en las primeras líneas.

Además, el futbolista ha explicado que tiene un gran vínculo con Xabi Alonso: "Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", ha expuesto en su mensaje de redes sociales.

Por último, ha asegurado: "Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea". Con este mensaje, el futbolista reivindica su compromiso con el Real Madrid.